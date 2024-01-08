Двое оккупантов получили ранения, остальные "контуженные" сбежали: пограничники показали кадры атаки на Харьковщине
Киев • УНН
Украинские пограничники атаковали скопление врага в Харькове, ранив двоих и заставив остальных бежать. Об операции сообщила Государственная пограничная служба.
На временно оккупированной территории в Харьковской области пограничники бригады Гвардии наступления обнаружили скопление оккупантов и нанесли по ним удар. Соответствующее видео ГПСУ распространили в своем telegram-канале, передает УНН.
Двое оккупантов получили ранения, остальные "контуженные" сбежали, - результат работы пограничников бригады Гвардии наступления "Стальной рубеж" на Харьковщине
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Двое оккупантов получили ранения, остальные "контуженные" сбежали: пограничники показали кадры атаки на Харьковщине
Украинские пограничники атаковали скопление врага в Харькове, ранив двоих и заставив остальных бежать. Об операции сообщила Государственная пограничная служба.
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