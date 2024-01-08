Двоє окупантів отримали поранення, решта "контужених" втекла: прикордонники показали кадри атаки на Харківщині
Київ • УНН
Українські прикордонники атакували скупчення ворога в Харкові, поранивши двох і змусивши решту втекти. Про операцію повідомила Державна прикордонна служба.
На тимчасово окупованій території в Харківській області прикордонники бригади Гвардії наступу виявили скупчення окупантів та завдали по них удару. Відповідне відео ДПСУ поширили в своєму telegram- каналі, передає УНН.
Двоє окупантів отримали поранення, решта "контужених" втекла, – результат роботи прикордонників бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" на Харківщині
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