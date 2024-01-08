Двоє окупантів отримали поранення, решта "контужених" втекла: прикордонники показали кадри атаки на Харківщині

На тимчасово окупованій території в Харківській області прикордонники бригади Гвардії наступу виявили скупчення окупантів та завдали по них удару. Відповідне відео ДПСУ поширили в своєму telegram- каналі, передає УНН.

Двоє окупантів отримали поранення, решта "контужених" втекла, – результат роботи прикордонників бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" на Харківщині - йдеться в повідомленні.

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