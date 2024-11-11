Движение на транзитном участке трассы Одесса-Рени будет приостановлено на три часа: почему

На транзитном участке автодороги «Одесса-Рени» на несколько часов приостановится движение транспортных средств, передает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.

Согласно информации, предоставленной молдавскими коллегами, в период с 01:00 до 04:00 12 ноября 2024 года на транзитном участке будут проводиться работы по установке оборудования для мониторинга движения транспортных средств. В связи с этим перемещение легковых и грузовых автомобилей через контрольные посты «Маяки» и «Удобное» будет временно приостановлено - говорится в сообщении.

Украинцев призвали учесть эту информацию при планировании поездок.

В ГПСУ рассказали, почему отключили более 200 перевозчиков от системы "Шлях"