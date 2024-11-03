В ГПСУ рассказали, почему отключили более 200 перевозчиков от системы "Шлях"

Пограничники часто выявляют нарушения при попытках пересечения границы по системе "Путь". В частности, некоторые водители не имеют удостоверений на управление транспортным средством, которым они путешествуют, а также не могут подтвердить цель своей поездки. Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Одно из направлений проверки - это система "Путь" для водителей, которые осуществляют перевозки, или же тех, кто следует за границу для перевозки гуманитарной помощи. Во время пограничного контроля, очень часто выясняется, что те лица, которые следуют по этой системе не могут подтвердить цель своей поездки - сказал Демченко.

По его словам, лицензиаты злоупотребляют тем, что вносят информацию о водителях, а они в дальнейшем не соблюдают срок пребывания за границей.

"В таких случаях они получают отказ в пересечении границы. Но есть моменты, когда мы фиксируем, что лицензиаты злоупотребляют и вносят информацию о водителях, которые в дальнейшем не соблюдают срок пребывания за границей или вообще не возвращаются. Такую информацию мы передаем в Укртрансбезопасность, чтобы они провели более тщательную проверку. И более 200 лицензиатов получили отказ в дальнейшем внесении информации о таких водителях", - Демченко.

Напомним

Ранее, Демченко сообщал, что Государственная пограничная служба Украины не исключает возможных изменений в процедуре пересечения границы для мужчин с инвалидностью.