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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 113546 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 128198 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 130005 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 149818 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

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В ГПСУ рассказали, почему отключили более 200 перевозчиков от системы "Шлях"

В ГПСУ рассказали, почему отключили более 200 перевозчиков от системы "Шлях"

Киев  •  УНН

10:08 • 3011 просмотра

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ГПСУ отключила более 200 лицензиатов от системы «Шлях» из-за нарушения правил пересечения границы. Перевозчики злоупотребляли системой, внося недостоверные данные о водителях и нарушая сроки пребывания за границей.

Пограничники часто выявляют нарушения при попытках пересечения границы по системе "Путь". В частности, некоторые водители не имеют удостоверений на управление транспортным средством, которым они путешествуют, а также не могут подтвердить цель своей поездки. Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Одно из направлений проверки - это система "Путь" для водителей, которые осуществляют перевозки, или же тех, кто следует за границу для перевозки гуманитарной помощи. Во время пограничного контроля, очень часто выясняется, что те лица, которые следуют по этой системе не могут подтвердить цель своей поездки

- сказал Демченко.

По его словам, лицензиаты злоупотребляют тем, что вносят информацию о водителях, а они в дальнейшем не соблюдают срок пребывания за границей.

"В таких случаях они получают отказ в пересечении границы. Но есть моменты, когда мы фиксируем, что лицензиаты злоупотребляют и вносят информацию о водителях, которые в дальнейшем не соблюдают срок пребывания за границей или вообще не возвращаются. Такую информацию мы передаем в Укртрансбезопасность, чтобы они провели более тщательную проверку. И более 200 лицензиатов получили отказ в дальнейшем внесении информации о таких водителях", - Демченко.

Напомним

Ранее, Демченко сообщал, что Государственная пограничная служба Украины не исключает возможных изменений в процедуре пересечения границы для мужчин с инвалидностью.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ОбществоКриминал и ЧП
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