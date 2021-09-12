Две колонны света поднялись над Манхэттеном в память о жертвах терактов 11 сентября
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Две колонны света, символизирующие уничтоженные террористами башни Всемирного торгового центра, поднялись в ночное время над Манхэттеном в память о жертвах терактов 11 сентября, передает УНН со ссылкой на
9/11 Memorial & Museum.
Детали
Акция называется Tribute in Light (“Дань памяти в свете”). Она проводится с 2002 года. Обычно две колонны света начинают появляться в небе над Манхэттеном каждый вечер за несколько дней до 11 сентября, но в эту ночь они будут гореть до рассвета.
Для создания каждой используются 44 мощных прожектора. Колонны видно с расстояния до 100 км.
К мемориалу на месте Всемирного торгового центра тем временем продолжают приходить люди, отмечает CNN. Во второй половине дня здесь сняли оцепление и отдать дань памяти погибшим может каждый желающий. Вечером здесь собрались несколько сотен человек.
Контекст
В субботу мемориал на месте башен Всемирного торгового центра стал главной площадкой траурных мероприятий в связи с 20-й годовщиной терактов 11 сентября.