Дві колони світла піднялися над Манхеттеном в знак пам'яті про жертви терактів 11 вересня

Деталі

Акція має назву Tribute in Light (“Данина пам’яті у світлі”). Вона проводиться з 2002 року. Зазвичай дві колони світла починають з’являтися в небі над Манхеттеном щовечора за кілька днів до 11 вересня, але в цю ніч вони будуть горіти до світанку.

Для створення кожної використовуються 44 потужних прожектора. Колони видно з відстані до 100 км.

До меморіалу на місці Всесвітнього торгового центру тим часом продовжують приходити люди, відзначає CNN. У другій половині дня тут зняли оточення і віддати данину пам’яті загиблим може кожен бажаючий. Увечері тут зібралися кілька сотень людей.

Контекст

У суботу меморіал на місці веж Всесвітнього торгового центру став головним майданчиком траурних заходів у зв’язку з 20-ми роковинами терактів 11 вересня.