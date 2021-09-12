Дві колони світла піднялися над Манхеттеном в знак пам'яті про жертви терактів 11 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Дві колони світла, які символізують знищені терористами вежі Всесвітнього торгового центру, піднялися в нічний час над Манхеттеном в пам'ять про жертви терактів 11 вересня, передає УНН із посиланням на
9/11 Memorial & Museum.
Деталі
Акція має назву Tribute in Light (“Данина пам’яті у світлі”). Вона проводиться з 2002 року. Зазвичай дві колони світла починають з’являтися в небі над Манхеттеном щовечора за кілька днів до 11 вересня, але в цю ніч вони будуть горіти до світанку.
Для створення кожної використовуються 44 потужних прожектора. Колони видно з відстані до 100 км.
До меморіалу на місці Всесвітнього торгового центру тим часом продовжують приходити люди, відзначає CNN. У другій половині дня тут зняли оточення і віддати данину пам’яті загиблим може кожен бажаючий. Увечері тут зібралися кілька сотень людей.
Контекст
У суботу меморіал на місці веж Всесвітнього торгового центру став головним майданчиком траурних заходів у зв’язку з 20-ми роковинами терактів 11 вересня.