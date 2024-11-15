Два вражеских корабля замечены в Средиземном море
Киев • УНН
В Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли, но два находятся в Средиземном море. Через Керченский пролив прошло 10 судов, из которых 4 пошли в Босфор, а 6 - в Азовское море.
В Черном и Азовском морях пока не зафиксировано вражеских кораблей, однако в Средиземном море находятся два вражеских судна. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.
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По информации, в пределах последних суток через Керченский пролив прошло несколько судов: 10 направились в сторону Черного моря, из которых 4 продолжили движение через пролив Босфор, а 6 судов вышли в Азовское море, при этом ни одно из них не двигалось в направлении Босфора.
В Черном и Азовском морях нет вражеских кораблей14 нояб. 2024, 04:37 • 19052 просмотра