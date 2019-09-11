Дубинский рассказал, как внутри фракции одних слуг пытались обмануть другие

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. Верховная Рада завтра рассмотрит законопроект с нормой о лишении депутатского мандата, внесенный без согласования с комитетами, с фракцией “Слуга народа” и депутатами. Об этом заявил депутат “Слуги народа” Александр Дубинский в видеообращении, опубликованом на страничке в Facebook, передаёт УНН.

“Существует такой законопроект под номером 1038, согласно которому вносятся изменения в законодательство Украины и появляется так называемый императивный мандат. Это означает, что депутат, который вступил во фракцию „Слуга народа“, при выходе из неё, вне зависимости от того, мажоритарщик он или списочник, самостоятельно решил выйти или его исключили, лишается депутатского мандата”, — сказал нардеп.

По его словам, эта тема поднималась в парламенте и ранее. На сегодня, говорит Дубинский, в случае, если депутат-списочник выходит из фракции, он лишается мандата — теперь предлагается поменять эти правила и ужесточить их.

Новое предложение подразумевает, что депутатов-мажоритарщиков тоже предлагается исключать из парламента, если они выйдут из фракции.

“Эта тема стала основанием для дискуссии внутри партии — дискуссии нормальной, правильной, Давид Арахамия предложил всем предложить по три поправки к этому законопроекту, чтоб мы отрегулировали ситуацию. Был диалог. И тут сегодня — бац, и норма, которую мы обсуждали и считали её неприемлимой для депутатов-мажоритарщиков, якобы появляется в другом законопроекте — 1045-1 о внесении изменений в регламент. Причем появляется без согласования с комитетами, с фракцией, с депутатами — втихаря”, — рассказывает Дубинский.

Он так же сообщил, что эту новую норму даже не внесли в так называемую сравнительную таблицу.

“Депутатам раздали текст законопроекта 1045-1, и не включили статью об императивном мандате. Звучит она примерно так: „депутатские полномочия прекращаются в случае прекращения членства во фракции“... Я об этом говорю, потому что завтра этот законопроект стоит в расписании Рады на утро. Проходил согласительный совет в этот понедельник и было принято решение законопроект 1038, где императивный мандат, отнести на 17-20 сентября. А тут эта статья появилась в законопроекте 1045, который стоит на завтрашнее утро. Без согласования, без диалога, без комитета, который сегодня рассматривал этот законопроект и не рекомендовал его к принятию. Потому что партия не обсудила, фракция не обсудила, императивный мандат никто не поддерживает”, — заявил нардеп.

“С одной стороны, я это рассматриваю как глупую попытку втихаря протянуть норму, которая взорвёт фракцию изнутри, приведет к скандалу в начале работы — с одной стороны. С другой — считаю это довольно позитивным моментом. Мы довольно открыто об этом с вами говорим, первое. А второе — после этой попытки, не знаю кто её сделал, Арахамия божится что не он — посмотрим кто, посмотрим документ и выясним, — нас таким образом стимулировали читать все законопроекты”, — резюмировал он.

Как сообщал УНН, ранее Дубинский рассказал, когда уместно будет снять неприкосновенность с Зеленского

Украинские Национальные Новости

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