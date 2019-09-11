Дубінський розповів, як всередині фракції одних слуг намагалися обдурити інші

"Існує такий законопроект під номером 1038, згідно з яким вносяться зміни в законодавство України і з'являється так званий імперативний мандат. Це означає, що депутат, який вступив у фракцію "Слуга народу", при виході з неї, незалежно від того, мажоритарник він або списочник, самостійно вирішив вийти або його виключили, позбавляється депутатського мандата", - сказав нардеп.

За його словами, ця тема піднімалася в парламенті і раніше. На сьогодні, каже Дубінський, в разі, якщо депутат-списочник виходить з фракції, він позбавляється мандата - тепер пропонується змінити ці правила і посилити їх.

Нова пропозиція має на увазі, що депутатів-мажоритарників теж пропонується виключати з парламенту, якщо вони вийдуть з фракції.

"Ця тема стала підставою для дискусії всередині партії - дискусії нормальної, правильної, Давид Арахамія запропонував усім запропонувати по три поправки до цього законопроекту, щоб ми відрегулювали ситуацію. Був діалог. І тут сьогодні - бац, і норма, яку ми обговорювали і вважали її недоречною для депутатів-мажоритарників, нібито з'являється в іншому законопроекті - 1045-1 про внесення змін до регламенту. Причому з'являється без узгодження з комітетами, з фракцією, з депутатами - нишком", - розповідає Дубинський.

Він так само повідомив, що цю нову норму навіть не внесли в так звану порівняльну таблицю.

"Депутатам роздали текст законопроекту 1045-1, і не включили статтю про імперативний мандат. Звучить вона приблизно так: "депутатські повноваження припиняються в разі припинення членства у фракції" ... Я про це говорю, тому що завтра цей законопроект стоїть у розкладі Ради на ранок. Проходила погоджувальна рада в цей понеділок і було прийнято рішення законопроект 1038, де імперативний мандат, віднести на 17-20 вересня. А тут ця стаття з'явилася в законопроекті 1045, який стоїть на завтрашній ранок. Без узгодження, без діалогу, без комітету, який сьогодні розглядав цей законопроект і не рекомендував його до прийняття. Тому що партія не обговорила, фракція не обговорила, імперативний мандат ніхто не підтримує", - заявив нардеп.

"З одного боку, я це розглядаю як дурну спробу нишком протягнути норму, яка підірве фракцію зсередини, призведе до скандалу на початку роботи - з одного боку. З іншого - вважаю це досить позитивним моментом. Ми доволі відкрито про це з вами говоримо, перше. А друге - після цієї спроби, не знаю хто її зробив, Арахамія божиться що не він - подивимося хто, подивимося документ і з'ясуємо, - нас таким чином стимулювали читати всі законопроекти", - резюмував він.

Як повідомляв УНН, раніше Дубінський розповів, коли доречно буде зняти недоторканність з Зеленського.