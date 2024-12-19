ДТЭК ограничивает информацию об энергосистеме: что происходит
Киев • УНН
ДТЭК временно будет предоставлять только минимальную информацию о состоянии энергосистемы из соображений безопасности. Компания обещает сообщить о возвращении к графикам стабилизационных отключений при необходимости.
В ДТЭК сообщили, что временно будут предоставлять только минимальную информацию о состоянии энергосистемы - из соображений безопасности, передает УНН.
«Из соображений безопасности мы временно можем предоставлять только минимальную информацию о состоянии энергосистемы», - сообщили в компании.
В ДТЭК заверили, что сообщат, как только будет необходимость вернуться к графикам стабилизационных отключений.
«Остаемся с вами и держим руку на пульсе. Пожалуйста, доверяйте только официальным источникам информации», - добавили в компании.
Добавим
Уже несколько дней Укрэнерго и ДТЭК не делали заявлений относительно вероятных отключений.
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