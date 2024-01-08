ДТЭК Киев за полчаса вернули свет в 72 дома после локальной аварии
Киев • УНН
ДТЭК Киев оперативно восстановил электроснабжение 72 домов в Подольском районе после локального отключения, устранив проблему менее чем за 30 минут.
Энергетики ДТЭК оперативно вернули свет после локальной аварии в Подольском районе столицы. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу компании в телеграмм.
Сегодня часть домов Подольского района осталась без электроснабжения. Причина: локальная авария. Энергетики ДТЭК оперативно выехали на место и запитали дома по резервной схеме. Продолжаем ремонт основного оборудования, чтобы обеспечить надежность поставок света
Детали
Отметим, что запитали отрезанные от электроснабжения дома менее чем через полчаса после аварии.
Верьте в энергетиков!
Дополнительно
ДТЭК отчитались о переподключении электроэнергии для 159 тысяч абонентов, которые остались без света из-за непогоды.
Отмечается, что ремонтные бригады в усиленном режиме ликвидируют последствия циклона до сих пор.
Напомним,
По данным пресс-службы "Укрэнерго" и "Облэнерго" непогода обесточила более 400 городов и сел в разных регионах Украины. Из-за сильного ветра, мокрого снега, гололеда нарушения энергоснабжения зафиксировали в более 200 населенных пунктах в Днепропетровской области, а также десятках - в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях
ДТЭК Киев за полчаса вернули свет в 72 дома после локальной аварии
ДТЭК Киев оперативно восстановил электроснабжение 72 домов в Подольском районе после локального отключения, устранив проблему менее чем за 30 минут.
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