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ДТЭК Киев за полчаса вернули свет в 72 дома после локальной аварии

Киев  •  УНН

08 январь 2024, 21:00  •  2612 просмотра

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ДТЭК Киев оперативно восстановил электроснабжение 72 домов в Подольском районе после локального отключения, устранив проблему менее чем за 30 минут.

Энергетики ДТЭК оперативно вернули свет после локальной аварии в Подольском районе столицы. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу компании в телеграмм.

Сегодня часть домов Подольского района осталась без электроснабжения. Причина: локальная авария. Энергетики ДТЭК оперативно выехали на место и запитали дома по резервной схеме. Продолжаем ремонт основного оборудования, чтобы обеспечить надежность поставок света

- рассказали в ДТЭК.

Детали

Отметим, что запитали отрезанные от электроснабжения дома менее чем через полчаса после аварии.

Верьте в энергетиков!

 - добавили в компании.

Дополнительно

ДТЭК отчитались о переподключении электроэнергии для 159 тысяч абонентов, которые остались без света из-за непогоды.

Отмечается, что ремонтные бригады в усиленном режиме ликвидируют последствия циклона до сих пор.

Напомним,

По данным  пресс-службы "Укрэнерго" и "Облэнерго" непогода обесточила более 400 городов и сел в разных регионах Украины. Из-за сильного ветра, мокрого снега, гололеда нарушения энергоснабжения  зафиксировали в более 200 населенных пунктах в Днепропетровской области, а также десятках - в  Кировоградской, Николаевской и Одесской областях

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Киев
ДТЕК Київ за півгодини повернули світло в 72 будинки після локальної аварії
DTEK Kyiv restored power to 72 houses in half an hour after a localized accident
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ДТЭК Киев за полчаса вернули свет в 72 дома после локальной аварии

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