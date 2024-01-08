ДТЭК Киев за полчаса вернули свет в 72 дома после локальной аварии

Энергетики ДТЭК оперативно вернули свет после локальной аварии в Подольском районе столицы. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу компании в телеграмм.

Сегодня часть домов Подольского района осталась без электроснабжения. Причина: локальная авария. Энергетики ДТЭК оперативно выехали на место и запитали дома по резервной схеме. Продолжаем ремонт основного оборудования, чтобы обеспечить надежность поставок света - рассказали в ДТЭК.

Детали

Отметим, что запитали отрезанные от электроснабжения дома менее чем через полчаса после аварии.

Верьте в энергетиков! - добавили в компании.

Дополнительно

ДТЭК отчитались о переподключении электроэнергии для 159 тысяч абонентов, которые остались без света из-за непогоды.

Отмечается, что ремонтные бригады в усиленном режиме ликвидируют последствия циклона до сих пор.

Напомним,

По данным пресс-службы "Укрэнерго" и "Облэнерго" непогода обесточила более 400 городов и сел в разных регионах Украины. Из-за сильного ветра, мокрого снега, гололеда нарушения энергоснабжения зафиксировали в более 200 населенных пунктах в Днепропетровской области, а также десятках - в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях