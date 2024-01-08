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ДТЕК повернули світло у понад півтори сотні тисяч родин

ДТЕК повернули світло у понад півтори сотні тисяч родин

Київ • УНН

 • 45185 перегляди

ДТЕК відновив електропостачання 159 000 сімей після циклону, інтенсивно працюючи в усіх регіонах України.

ДТЕК відзвітували про перепідключення електроенергії для 159 тисяч абонентів, які залишились без світла через негоду. Про проведені ремонтні роботи розповіли у пресслужбі енергетичного відомства, передає УНН.

ДТЕК повернув світло для 159 тисяч родин після негоди. Цілий день наші ремонтні бригади в посиленому режимі ліквідовують наслідки циклону.

– написали в ДТЕК.

Деталі

Зокрема, у ДТЕК розповіли про роботу енергетиків у різних регіонах України, територіями яких пройшовся циклон.

На Одещині: заживили 148 тисяч домівок в 466 населених пунктах відремонтували 110 повітряних ліній, які живлять 3311 трансформаторних підстанцій

На Дніпропетровщині: повернули електропостачання для 11 тисяч родин в 51 населеному пункті. відновити роботу 46 повітряних ліній та 1551 трансформаторних підстанцій

Продовжуємо цілодобово працювати, пока кожна українська родина не буде з теплом та світлом. Вірте в енергетиків.

– додали в ДТЕК.

Додатково

За даними  пресслужби "Укренерго" і "Обленерго" негода знеструмила понад 400 міст і сіл у різних регіонах України. Через сильний вітер, мокрий сніг, ожеледицю порушення енергопостачання  зафіксували у понад 200 населених пунктах у Дніпропетровській області, а також десятках - у  Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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