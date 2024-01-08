ДТЕК Київ за півгодини повернули світло в 72 будинки після локальної аварії

Енергетики ДТЕК оперативно повернули світло після локальної аварії у Подільському районі столиці. Про це пише УНН із посиланням на пресслужбу компанії у телеграм.

Сьогодні частина осель Подільського району залишилась без електропостачання. Причина: локальна аварія. Енергетики ДТЕК оперативно виїхали на місце та заживили будинки за резервною схемою. Продовжуємо ремонт основного обладнання, щоб забезпечити надійність постачання світла – розповіли в ДТЕК.

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Зазначимо, що заживили відрізані від електропостачання будинки менш ніж за півгодини після аварії.

Вірте в енергетиків! – додали в компанії.

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ДТЕК відзвітували про перепідключення електроенергії для 159 тисяч абонентів, які залишились без світла через негоду.

Зазначається, що ремонтні бригади у посиленому режимі ліквідовують наслідки циклону й досі.

Нагадаємо

За даними пресслужби "Укренерго" і "Обленерго" негода знеструмила понад 400 міст і сіл у різних регіонах України. Через сильний вітер, мокрий сніг, ожеледицю порушення енергопостачання зафіксували у понад 200 населених пунктах у Дніпропетровській області, а також десятках - у Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях