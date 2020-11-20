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Второй тур мэрских выборов: в Ужгороде разоблачили схему подкупа избирателей

Второй тур мэрских выборов: в Ужгороде разоблачили схему подкупа избирателей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов в мэры города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности Украины разоблачила схему подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов на должность Ужгородского городского головы", - сказано в сообщении.

По предварительной версии следствия, организовал подкуп житель областного центра.

"Злоумышленник привлек к сделке главу правления одного из ОСМД для сбора подписей избирателей, предлагая 500 гривен за каждый голос", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках уголовного производства, начатого по ст. 160 Уголовного кодекса Украины, правоохранители задержали фигуранта, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при передаче средств за подкуп нескольких десятков голосов. СБ Украины проверяет имеющуюся информацию о существовании так называемой "сетки" в пользу этого кандидата в других районах города.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности.

Добавим, что второй тур голосования за мэра Ужгорода состоится 22 ноября. Так, во второй тур местных выборов в Ужгороде проходит действующий мэр Богдан Андреев и кандидат в мэры от партии "Слуга народа" Виктор Щадей.

Напомним, в день голосования полиция разоблачила несколько "сеток" подкупа избирателей.

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