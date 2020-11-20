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Другий тур мерських виборів: в Ужгороді викрили схему підкупу виборців

Другий тур мерських виборів: в Ужгороді викрили схему підкупу виборців

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили схему підкупу виборців на користь одного із кандидатів у мери міста. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

"Служба безпеки України викрила схему підкупу виборців на користь одного з кандидатів на посаду Ужгородського міського голови", - сказано у повідомленні.

За попередньою версією слідства, організував підкуп мешканець обласного центру.

"Зловмисник залучив до оборудки голову правління одного із ОСББ для збору підписів виборців, пропонуючи 500 гривень за кожен голос", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 160 Кримінального кодексу України, правоохоронці затримали фігуранта, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, під час передачі коштів за підкуп кількох десятків голосів. СБ України перевіряє наявну інформацію щодо існування так званої "сітки" на користь цього кандидата в інших районах міста.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Встановлюються інші особи, причетні до протиправної діяльності.

Додамо, що другий тур голосування за мера Ужгорода відбудеться 22 листопада. Так, у другий тур місцевих виборів в Ужгороді проходить чинний мер Богдан Андріїв та кандидат у мери від партії “Слуга народу” Віктор Щадей.

Нагадаємо, у день голосування поліція викрила кілька “сіток” підкупу виборців.

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