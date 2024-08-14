Дроны ночью атаковали Киевскую область: попаданий нет, горела лесная подстилка

В ночь на 14 августа армия рф атаковала Киевскую область ударными дронами, работала противовоздушная оборона. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры и пострадавшие отсутствуют. В результате падения обломков произошло возгорание лесной подстилки. Об этом заявил председатель ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

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Как указал Кравченко, ночью враг в очередной раз атаковал Киевскую область ударными дронами. Тревога в области объявлялась дважды.

В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавшие отсутствуют - рассказал Кравченко.

По его словам, в результате падения обломков за пределами населенного пункта произошло возгорание лесной подстилки. Пожар уже ликвидировали.

В небе над Украиной ночью уничтожили 17 из 23 вражеских "шахедов", армия рф атаковала двумя ракетами