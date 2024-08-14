Дроны ночью атаковали Киевскую область: попаданий нет, горела лесная подстилка
Киев • УНН
Ночью российские дроны атаковали Киевскую область. ПВО сбила цели, попаданий и пострадавших нет. Из-за падения обломков произошло возгорание лесной подстилки, которое уже ликвидировали.
В ночь на 14 августа армия рф атаковала Киевскую область ударными дронами, работала противовоздушная оборона. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры и пострадавшие отсутствуют. В результате падения обломков произошло возгорание лесной подстилки. Об этом заявил председатель ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.
Детали
Как указал Кравченко, ночью враг в очередной раз атаковал Киевскую область ударными дронами. Тревога в области объявлялась дважды.
В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавшие отсутствуют
По его словам, в результате падения обломков за пределами населенного пункта произошло возгорание лесной подстилки. Пожар уже ликвидировали.
В небе над Украиной ночью уничтожили 17 из 23 вражеских "шахедов", армия рф атаковала двумя ракетами14 августа 2024, 05:56 • 21635 просмотров