Довбык - лучший игрок футбольного клуба "Жирона"

"Жирона", испанская футбольная команда из одноименного города в провинции Каталония, признала украинского нападающего Артема Довбыка лучшим игроком команды, - в сезоне 2023/24 украинец стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинской Ассоциации Футбола.

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Артем Довбик признан лучшим игроком "Жироны" сезона 2023/24! Поздравляем нашего нападающего - отмечает Ассоциация футбола.

Украинский нападающий провел незабываемую кампанию в Жироне. Довбык стал одним из величайших открытий и одним из самых значительных игроков Ла Лиги. Его 24 гола и восемь передач, а также то, что он стал обладателем трофея Пичичи (награда, присуждаемая испанской спортивной газетой Марка лучшему бомбардиру каждого сезона испанской лиги - ред.), сыграли важную роль в том, что аккорды гимна Лиги чемпионов прозвучали в городе в следующем сезоне, пишут испанские СМИ.

Напомним,

Артем Довбик, нападающий "Жироны" и сборной Украины, стал лучшим бомбардиром сезона испанской Ла Лиги, забив 24 гола в 36 матчах, сравнявшись с достижением Андрея Шевченко для украинцев в топ-5 европейских лигах.