Довбык - лучший игрок футбольного клуба "Жирона"

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
рф распространяет фейк о планах Украины по планированию атак на российские гражданские объекты

рф распространяет фейк о планах Украины по планированию атак на российские гражданские объекты

  •  114806 просмотра
Дмитрий Плетенчук подает в отставку с должности спикера Сил обороны Юга

Дмитрий Плетенчук подает в отставку с должности спикера Сил обороны Юга

  •  117497 просмотра
Польша подняла в воздух F-16 на фоне российских ракетных ударов по Украине

Польша подняла в воздух F-16 на фоне российских ракетных ударов по Украине

  •  121082 просмотра
Япония планирует расширить санкции на компании из Китая за поставки военных материалов в рф

Япония планирует расширить санкции на компании из Китая за поставки военных материалов в рф

  •  123699 просмотра
Норвегия выделит 240 млн евро на противовоздушную оборону Украины

Норвегия выделит 240 млн евро на противовоздушную оборону Украины

  •  92831 просмотра
публикации
Ни обещаний, ни извинений: НАБУ официально так и не извинилось перед экс-министром Омеляном за незаконное уголовное преследование

Ни обещаний, ни извинений: НАБУ официально так и не извинилось перед экс-министром Омеляном за незаконное уголовное преследование
Эксклюзив

  •  103602 просмотра
Как ищут работу украинские беженцы в Молдове

Как ищут работу украинские беженцы в Молдове

  •  162577 просмотра
Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги

Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги

11 июня 2024, 05:39  •  180808 просмотра
Зачем владелец компании "Олсидз" держит возле себя "ручного волонтера"?

Зачем владелец компании "Олсидз" держит возле себя "ручного волонтера"?

10 июня 2024, 14:14  •  189024 просмотра
Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

7 июня 2024, 13:28  •  326709 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Мятежная луна" Зака Снайдера получит расширенную режиссерскую версию

"Мятежная луна" Зака Снайдера получит расширенную режиссерскую версию

  •  33967 просмотра
12 июня: День красной розы, Международный день дубляжа

12 июня: День красной розы, Международный день дубляжа

  •  56731 просмотра
11 июня: День кухонной плиты, День "велосипедом на работу"

11 июня: День кухонной плиты, День "велосипедом на работу"

11 июня 2024, 03:03  •  114896 просмотра
Ветеран Гарольд Теренс женился в возрасте 100 лет на побережье высадки союзников в Нормандии

Ветеран Гарольд Теренс женился в возрасте 100 лет на побережье высадки союзников в Нормандии

10 июня 2024, 17:35  •  109094 просмотра
Еще больше мутантов и аномалий: вышел новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl:

Еще больше мутантов и аномалий: вышел новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl:

10 июня 2024, 13:55  •  110790 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Довбык - лучший игрок футбольного клуба "Жирона"

Довбык - лучший игрок футбольного клуба "Жирона"

Киев  •  УНН

12 июня 2024, 09:25  •  908 просмотра

Read in English

Артем Довбик был признан лучшим игроком "Жироны" в сезоне 2023/24, - украинец стал лучшим бомбардиром Ла Лиги с 24 голами и 8 результативными передачами.

"Жирона", испанская футбольная команда из одноименного города в провинции Каталония, признала украинского нападающего Артема Довбыка лучшим игроком команды, - в сезоне 2023/24 украинец стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинской Ассоциации Футбола.

Детали

Артем Довбик признан лучшим игроком "Жироны" сезона 2023/24! Поздравляем нашего нападающего

- отмечает Ассоциация футбола.

Украинский нападающий провел незабываемую кампанию в Жироне. Довбык стал одним из величайших открытий и одним из самых значительных игроков Ла Лиги. Его 24 гола и восемь передач, а также то, что он стал обладателем трофея Пичичи (награда, присуждаемая испанской спортивной газетой Марка лучшему бомбардиру каждого сезона испанской лиги - ред.), сыграли важную роль в том, что аккорды гимна Лиги чемпионов прозвучали в городе в следующем сезоне, пишут испанские СМИ.

Напомним,

Артем Довбик, нападающий "Жироны" и сборной Украины, стал лучшим бомбардиром сезона испанской Ла Лиги, забив 24 гола в 36 матчах, сравнявшись с достижением Андрея Шевченко для украинцев в топ-5 европейских лигах.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

спорт
Эксклюзив
Политолог рассказал, что для Украины будет максимальным результатом на Саммите мира
  •  27979 просмотра

Политолог рассказал, что для Украины будет максимальным результатом на Саммите мира

Эксклюзив
Компании должны получать "черную метку" за серый экспорт зерна и нарушение санкций - эксперт
  •  26383 просмотра

Компании должны получать "черную метку" за серый экспорт зерна и нарушение санкций - эксперт

Эксклюзив
НБУ должен нести ответственность за незаконную ликвидацию "Конкорда" после вступления в силу соответствующего решения суда - юрист
  •  71873 просмотра

НБУ должен нести ответственность за незаконную ликвидацию "Конкорда" после вступления в силу соответствующего решения суда - юрист

Эксклюзив
Ни обещаний, ни извинений: НАБУ официально так и не извинилось перед экс-министром Омеляном за незаконное уголовное преследование
  •  103602 просмотра

Ни обещаний, ни извинений: НАБУ официально так и не извинилось перед экс-министром Омеляном за незаконное уголовное преследование

Эксклюзив
Даже война не дает понимания коррупционерам и бизнесменам, что сейчас страну нужно поддерживать – экономист о сером экспорте зерна
  •  64179 просмотра

Даже война не дает понимания коррупционерам и бизнесменам, что сейчас страну нужно поддерживать – экономист о сером экспорте зерна

Эксклюзив
Правоохранители должны оперативно реагировать, если работу участников «зернового коридора» блокируют - нардеп
  •  102330 просмотра

Правоохранители должны оперативно реагировать, если работу участников «зернового коридора» блокируют - нардеп

Эксклюзив
Политолог о Глобальном саммите мира: Украина должна выбить из рук других стран козыри, позволяющие им предлагать свои варианты мирного плана
  •  120055 просмотра

Политолог о Глобальном саммите мира: Украина должна выбить из рук других стран козыри, позволяющие им предлагать свои варианты мирного плана

Эксклюзив
Судья заявил в ВСП и Офис генпрокурора о давлении и незаконном вмешательстве Гетманцева в его деятельность
  •  123802 просмотра

Судья заявил в ВСП и Офис генпрокурора о давлении и незаконном вмешательстве Гетманцева в его деятельность

Эксклюзив
Опыт Украины в исследовании военных событий сейчас уникален для многих наших партнеров - Александр Рувин
  •  122245 просмотра

Опыт Украины в исследовании военных событий сейчас уникален для многих наших партнеров - Александр Рувин

Эксклюзив
Правоохранители должны резко реагировать на факты черного экспорта зерна - нардеп
  •  112301 просмотра

Правоохранители должны резко реагировать на факты черного экспорта зерна - нардеп

Популярные

Норвегия выделит 240 млн евро на противовоздушную оборону Украины

Норвегия выделит 240 млн евро на противовоздушную оборону Украины

  •  92652 просмотра
Япония планирует расширить санкции на компании из Китая за поставки военных материалов в рф

Япония планирует расширить санкции на компании из Китая за поставки военных материалов в рф

  •  123672 просмотра
Польша подняла в воздух F-16 на фоне российских ракетных ударов по Украине

Польша подняла в воздух F-16 на фоне российских ракетных ударов по Украине

  •  121054 просмотра
Дмитрий Плетенчук подает в отставку с должности спикера Сил обороны Юга

Дмитрий Плетенчук подает в отставку с должности спикера Сил обороны Юга

  •  117467 просмотра
рф распространяет фейк о планах Украины по планированию атак на российские гражданские объекты

рф распространяет фейк о планах Украины по планированию атак на российские гражданские объекты

  •  114785 просмотра

Публикации

Ни обещаний, ни извинений: НАБУ официально так и не извинилось перед экс-министром Омеляном за незаконное уголовное преследование

Ни обещаний, ни извинений: НАБУ официально так и не извинилось перед экс-министром Омеляном за незаконное уголовное преследование
Эксклюзив

  •  103602 просмотра
Как ищут работу украинские беженцы в Молдове

Как ищут работу украинские беженцы в Молдове

  •  162577 просмотра
Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги

Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги

11 июня 2024, 05:39  •  180808 просмотра
Зачем владелец компании "Олсидз" держит возле себя "ручного волонтера"?

Зачем владелец компании "Олсидз" держит возле себя "ручного волонтера"?

10 июня 2024, 14:14  •  189024 просмотра
Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

7 июня 2024, 13:28  •  326709 просмотра

Война

Враг утром атаковал "Искандером" Одесскую область - ОК "Юг"

Враг утром атаковал "Искандером" Одесскую область - ОК "Юг"

  •  2304 просмотра
Наемники из Шри-Ланки заявляют, что их обманом заставили воевать за россию и стремятся вернуться домой - AFP

Наемники из Шри-Ланки заявляют, что их обманом заставили воевать за россию и стремятся вернуться домой - AFP

  •  11291 просмотра
Политолог рассказал, что для Украины будет максимальным результатом на Саммите мира

Политолог рассказал, что для Украины будет максимальным результатом на Саммите мира
Эксклюзив

  •  28184 просмотра
Враг утром ударил по Куриловке на Харьковщине: есть пострадавшие среди гражданских

Враг утром ударил по Куриловке на Харьковщине: есть пострадавшие среди гражданских

  •  25476 просмотра
В Херсонской области враг атаковал FPV-дроном автомобиль полиции

В Херсонской области враг атаковал FPV-дроном автомобиль полиции

  •  34451 просмотра

политика

В Раде зарегистрировали новый законопроект о бронировании военнообязанных

В Раде зарегистрировали новый законопроект о бронировании военнообязанных

  •  7453 просмотра
Политолог рассказал, что для Украины будет максимальным результатом на Саммите мира

Политолог рассказал, что для Украины будет максимальным результатом на Саммите мира
Эксклюзив

  •  28184 просмотра
Свириденко призвала западных партнеров инвестировать в Украину и показала новый план страхования рисков

Свириденко призвала западных партнеров инвестировать в Украину и показала новый план страхования рисков

  •  25395 просмотра
Вряд ли мы быстро получим полную конфискацию, но доходы - это реалистичный сценарий: Малюська о замороженных активах рф

Вряд ли мы быстро получим полную конфискацию, но доходы - это реалистичный сценарий: Малюська о замороженных активах рф

  •  41017 просмотра
НБУ должен нести ответственность за незаконную ликвидацию "Конкорда" после вступления в силу соответствующего решения суда - юрист

НБУ должен нести ответственность за незаконную ликвидацию "Конкорда" после вступления в силу соответствующего решения суда - юрист
Эксклюзив

  •  71981 просмотра

Война

Враг утром атаковал "Искандером" Одесскую область - ОК "Юг"

Враг утром атаковал "Искандером" Одесскую область - ОК "Юг"

  •  2304 просмотра
Наемники из Шри-Ланки заявляют, что их обманом заставили воевать за россию и стремятся вернуться домой - AFP

Наемники из Шри-Ланки заявляют, что их обманом заставили воевать за россию и стремятся вернуться домой - AFP

  •  11291 просмотра
Политолог рассказал, что для Украины будет максимальным результатом на Саммите мира

Политолог рассказал, что для Украины будет максимальным результатом на Саммите мира
Эксклюзив

  •  28184 просмотра
Враг утром ударил по Куриловке на Харьковщине: есть пострадавшие среди гражданских

Враг утром ударил по Куриловке на Харьковщине: есть пострадавшие среди гражданских

  •  25476 просмотра
В Херсонской области враг атаковал FPV-дроном автомобиль полиции

В Херсонской области враг атаковал FPV-дроном автомобиль полиции

  •  34451 просмотра

политика

В Раде зарегистрировали новый законопроект о бронировании военнообязанных

В Раде зарегистрировали новый законопроект о бронировании военнообязанных

  •  7453 просмотра
Политолог рассказал, что для Украины будет максимальным результатом на Саммите мира

Политолог рассказал, что для Украины будет максимальным результатом на Саммите мира
Эксклюзив

  •  28184 просмотра
Свириденко призвала западных партнеров инвестировать в Украину и показала новый план страхования рисков

Свириденко призвала западных партнеров инвестировать в Украину и показала новый план страхования рисков

  •  25395 просмотра
Вряд ли мы быстро получим полную конфискацию, но доходы - это реалистичный сценарий: Малюська о замороженных активах рф

Вряд ли мы быстро получим полную конфискацию, но доходы - это реалистичный сценарий: Малюська о замороженных активах рф

  •  41017 просмотра
НБУ должен нести ответственность за незаконную ликвидацию "Конкорда" после вступления в силу соответствующего решения суда - юрист

НБУ должен нести ответственность за незаконную ликвидацию "Конкорда" после вступления в силу соответствующего решения суда - юрист
Эксклюзив

  •  71981 просмотра

Новости Бизнеса

WOG и сообщество PRIDE задонатили почти 5,8 млн грн на РУБ в рамках сбора Фонда Притулы "Невидимий щит"

WOG и сообщество PRIDE задонатили почти 5,8 млн грн на РУБ в рамках сбора Фонда Притулы "Невидимий щит"

10 июня 2024, 11:09  •  62817 просмотра
"Аврора" создала и запустила в продажу уникальный продукт, чтобы собрать 3 000 000 грн для детей, потерявших родителей во время войны

"Аврора" создала и запустила в продажу уникальный продукт, чтобы собрать 3 000 000 грн для детей, потерявших родителей во время войны

5 июня 2024, 07:15  •  77877 просмотра
Благотворительный сбор "На щастя" - для пребывания в безопасности детей, спасенных от войны

Благотворительный сбор "На щастя" - для пребывания в безопасности детей, спасенных от войны

3 июня 2024, 09:59  •  97040 просмотра

Экономика

В Раде зарегистрировали новый законопроект о бронировании военнообязанных

В Раде зарегистрировали новый законопроект о бронировании военнообязанных

  •  7453 просмотра
Компании должны получать "черную метку" за серый экспорт зерна и нарушение санкций - эксперт

Компании должны получать "черную метку" за серый экспорт зерна и нарушение санкций - эксперт
Эксклюзив

  •  26485 просмотра
Свириденко призвала западных партнеров инвестировать в Украину и показала новый план страхования рисков

Свириденко призвала западных партнеров инвестировать в Украину и показала новый план страхования рисков

  •  25395 просмотра
Украина на конференции по восстановлению подписала 12 соглашений по энергетике

Украина на конференции по восстановлению подписала 12 соглашений по энергетике

  •  14094 просмотра
Сегодня по всей Украине будут действовать графики отключений электричества с 15:00 до 23:00, на Херсонщине возможны аварийные

Сегодня по всей Украине будут действовать графики отключений электричества с 15:00 до 23:00, на Херсонщине возможны аварийные

  •  30654 просмотра

Киев

В Киеве из-за ливня уже есть подтопления в трех районах

В Киеве из-за ливня уже есть подтопления в трех районах

  •  10508 просмотра
В Киеве ночью от атаки рф в метро укрывались более 6 тысяч человек, из них 600 - дети

В Киеве ночью от атаки рф в метро укрывались более 6 тысяч человек, из них 600 - дети

  •  34198 просмотра
Из-за непогоды в Киевской области аварийные отключения света

Из-за непогоды в Киевской области аварийные отключения света

  •  17738 просмотра
На Киевщине в результате вражеской агрессии ранен один человек и повреждены промышленные и частные объекты

На Киевщине в результате вражеской агрессии ранен один человек и повреждены промышленные и частные объекты

  •  42718 просмотра
В Киеве и по всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога

В Киеве и по всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога

  •  45690 просмотра