Довбик - найкращий гравець футбольного клубу "Жирона"
Київ • УНН
Артем Довбик був визнаний найкращим гравцем "Жирони" в сезоні 2023/24, - українець став кращим бомбардиром Ла Ліги з 24 голами та 8 результативними передачами.
"Жирона", іспанська футбольна команда з однойменного міста в провінції Каталонія, визнала українського нападника Артема Довбика найкращим гравцем команди, - у сезоні 2023/24 українець став найкращим бомбардиром Ла Ліги. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Української Асоціації Футболу.
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Артема Довбика визнано найкращим гравцем "Жирони" сезону 2023/24! Вітаємо нашого нападника
Український нападник провів незабутню кампанію в Жироні. Довбик став одним із найвидатніших відкриттів і одним із найбільш значних гравців Ла Ліги. Його 24 голи і вісім передач, а також те, що він став володарем трофея Пічічі (нагорода, що присуджується іспанською спортивною газетою Марка найкращому бомбардирові кожного сезону іспанської ліги – ред.), зіграли важливу роль у тому, що акорди гімну Ліги чемпіонів пролунали в місті наступного сезону, пишуть іспанські ЗМІ.
Нагадаємо
Артем Довбик, нападник "Жирони" та збірної України, став найкращим бомбардиром сезону іспанської Ла Ліги, забивши 24 голи у 36 матчах, зрівнявшись з досягненням Андрія Шевченка для українців у топ-5 європейських лігах.