"Доска стыда" в Виннице: аграрный университет транслирует фамилии и имени студентов на фасаде главного корпуса
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Виннице администрация ВНАУ (Винницкий национальный аграрный университет — ред.) решила установила на главном корпусе вуза экран, где транслирует фамилии и имена студентов, которые не посещают занятия. “Доску стыда” раскритиковала народный депутат, председатель подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина, передает УНН.
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“На улице 2023 год, а Винницкий аграрный университет решил вернуться во времена советчины. На фото диджитализированная „доска позора“. Способ публично пристыдить студентов, которые якобы не посещают пары”, — написала Гришина.
Детали
Юлия Гришина напомнила педагогам, что в Украине в учреждениях высшего образования учатся по болонской системе, которая не обязывает студентов посещать все занятия, а лишь предоставляет им такое право.
Она призвала стимулировать студентов ходить на занятия другим способом. “Да, это гораздо сложнее, чем „экран позора“. Но ведь и речь не о детском саду. После таких событий вопросы возникают именно к университету, а не к студентам”, — отметила нардеп.
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Напомним
Недавно УНН писал о реализации в Винницком университете проекта “дуального образования”, где базе ВУЗа открыли современный учебно-практический центр от компании МХП.