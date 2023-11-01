“Дошка сорому” у Вінниці: аграрний університет транслює прізвища та імені студентів на фасаді головного корпусу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Вінниці адміністрація ВНАУ ( Вінницький національний аграрний університет — ред.) вирішила встановила на головному корпусі вишу екран, де транслює прізвища та імена студентів, які не відвідують заняття. “Дошку сорому” розкритикувала народна депутатка, голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина, передає УНН.
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“На вулиці 2023 рік, а Вінницький аграрний університет вирішив повернутися до часів радянщини. На фото діджиталізована „дошка позору“. Спосіб публічно присоромити студентів, які нібито не відвідують пари”, — написала Гришина.
Деталі
Юлія Гришина нагадала педагогам, що в Україні у закладах вищої освіти навчаються за болонською системою, що не зобовʼязує студентів відвідувати усі заняття, а лише надає їм таке право.
Вона закликала стимулювати студентів ходити на заняття в інший спосіб. “Так, це набагато складніше, ніж „екран позору“. Але ж і мова не про дитячий садок. Після таких подій питання виникають саме до університету, а не до студентів”, — зазначила нардепка.
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Нагадаємо
Нещодавно УНН писав про реалізацію у Вінницькому університеті проєкту “дуальної освіти”, де базі ВИШу відкрили сучасний навчально-практичний центр від компанії МХП.