Дуальна освіта: у Вінницькому університеті відкрили сучасний навчально-практичний центр від компанії МХП

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Тож, відтепер студенти зможуть здобувати цінні навички роботи на будь-якому аграрному підприємстві, залишаючись в стінах університету.

Реалізація проєкту стала можливою завдяки тісній співпраці університету з МХП.

«Нещодавно ми відзначили вже 41-у річницю з дня заснування університету. Приблизно те, що мав навчальний заклад за 40 років, ми отримали за пів року від МХП. Це дуже серйозне обладнання, яке коштує понад 50 тисяч доларів. Я хочу сердечно подякувати команді МХП і сказати, що ми дуже високо цінуємо їхню підтримку», – прокоментував президент ВНАУ Григорій Калетнік.

Своєю чергою, заступник голови правління МХП Юрій Мельник зауважив, що успішна робота над навчальним центром є черговим кроком назустріч розвитку працівниками МХП профільних навчальних закладів по Вінницькій області.

«Відповідаючи на латинське запитання: «Cui prodest?», «Кому це вигідно?» – я відповім вам, це вигідно всім. Державі, тому що вона отримає із часом кваліфікованих фахівців, які прийдуть із зовсім іншим рівнем підготовки. Від цього виграє університет, виробництво, яке ми представляємо сьогодні, як компанія МХП. Тому, якщо ми будемо робити більше таких кроків, наш приклад будуть наслідувати інші компанії аграрного сектору», – сказав Мельник.

Керівник дидактики дочірнього підприємства FESTO Євген Риженко розповів, що обладнання центру імітує реальне виробництво та його компоненти: пневматичні, електричні, рухомі тощо. Студенти зможуть працювати в команді і спробувати себе в ролях керівників проєкту, монтажників, ремонтників, комп’ютерних програмістів тощо.

«Наша співпраця з МХП розпочалась із тренінгів, ми навчаємо спеціалістів компанії на системній основі. Дуже приємно, що вони пішли далі, не зупинились на досягнутому і відкрили таку масштабну лабораторію. У сучасних українських умовах це дійсно почесно і викликає тільки гордість. Приємно, що бізнес настільки свідомий і інвестує в студентство», – додав Риженко.

Керівниця відділу професійного навчання МХП Олена Азєєва розповіла про напрями співпраці з Вінницьким національним аграрним університетом: це залучення студентів за дуальною формою освіти, участь представників МХП у наукових конференціях тощо.

«Я впевнена, що покращення матеріально-технічної бази, підвищення кваліфікації викладачів, наших співробітників – усе це посилює наші партнерські взаємовідносини і матиме науково-практичний характер. Разом з вами, шановні партнери, ми зробимо важливе», – сказала вона.

Про становище сучасного аграрного сектору говорив і народний депутат України Микола Кучер. Зокрема, про те, що країни Європи та США прагнуть перейти на регенеративне землеробство.

«Перейти на нього непросто, адже це надзвичайно серйозний шлях, там зміни кожні пів року. Проте у Вінницькій області є молодь, з якою можна працювати, є навчальні заклади, де вони можуть вчитись. Будь-яка співпраця виробництва й освіти вигідна. А співпраця з МХП буде вигідна втричі», – сказав Кучер.

Такі проєкти надзвичайно значущі, адже наразі у фокусі уваги компанії – плідна робота з молоддю, каже старша бізнес-партнерка з персоналу напряму виробництва Вінницької птахофабрики Марина Григорьєва.

«Ми для себе знаходимо найбільш ефективною формою партнерства – дуальну форму навчання. Відкриття навчально-практичного центру – ще один крок назустріч ефективній роботі. На сьогодні ми співпрацюємо з понад 20 навчальними закладами на території України, плануємо картографію збільшувати й далі. У пріоритеті навчальні установи, які розташовані в локаціях перебування наших виробничих потужностей. Проте в майбутньому ми не плануємо цим обмежуватись», – зазначила Григорьєва.

Додамо, що за 2,5 роки проєкту компанія МХП впровадила дуальне навчання в 6 регіонах.