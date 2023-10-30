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Дуальное образование: в Винницком университете открыли современный учебно-практический центр от компании МХП

Киев • УНН

 • 58919 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. На днях в Винницком аграрном университете открыли современный учебно-практический центр, передает со ссылкой на vinnitsa.info.

Дуальное образование: в Винницком университете открыли современный учебно-практический центр от компании МХП

Детали

Теперь студенты смогут приобретать ценные навыки работы на любом аграрном предприятии, оставаясь в стенах университета.

Реализация проекта стала возможна благодаря тесному сотрудничеству университета с МХП.

«Недавно мы отметили уже 41-ю годовщину со дня основания университета. Приблизительно то, что имело учебное заведение за 40 лет, мы получили за полгода от МХП. Это очень серьезное оборудование, которое стоит больше 50 тысяч долларов. Я хочу сердечно поблагодарить команду МХП и сказать, что мы очень высоко ценим их поддержку», – прокомментировал президент ВНАУ Григорий Калетник.

В свою очередь заместитель главы правления МХП Юрий Мельник отметил, что успешная работа над учебным центром является очередным шагом навстречу развитию работниками МХП профильных учебных заведений по Винницкой области.

«Отвечая на латинский вопрос: «Cui prodest?», «Кому это выгодно?» – я отвечу вам, это выгодно всем. Государству, потому что оно получит со временем квалифицированных специалистов, которые придут с совсем другим уровнем подготовки. От этого выигрывает университет, производство, которое мы представляем сегодня как компания МХП. Поэтому, если мы будем делать больше таких шагов, нашему примеру будут следовать другие компании аграрного сектора», – сказал Мельник.

Руководитель дидактики дочернего предприятия FESTO Евгений Рыженко рассказал, что оборудование центра имитирует реальное производство и его компоненты: пневматические, электрические, подвижные и т.д. Студенты смогут работать в команде и попробовать себя в ролях руководителей проекта, монтажников, ремонтников, компьютерных программистов и т.д.

«Наше сотрудничество с МХП началось с тренингов, мы учим специалистов компании на системной основе. Очень приятно, что они пошли дальше, не остановились на достигнутом и открыли столь масштабную лабораторию. В современных украинских условиях это действительно почетно и вызывает гордость. Отрадно, что бизнес настолько осознан и инвестирует в студенчество», – добавил Рыженко.

Руководитель отдела профессионального обучения МХП Елена Азеева рассказала о направлениях сотрудничества с Винницким национальным аграрным университетом: это привлечение студентов по дуальной форме образования, участие представителей МХП в научных конференциях и т.д.

«Я уверена, что улучшение материально-технической базы, повышение квалификации преподавателей, наших сотрудников – все это усиливает наши партнерские взаимоотношения и будет носить научно-практический характер. Вместе с вами, уважаемые партнеры, мы сделаем важное», – сказала она.

О положении современного аграрного сектора говорил и народный депутат Украины Николай Кучер. В частности, о том, что страны Европы и США стремятся перейти на регенеративное земледелие.

«Перейти на него непросто, ведь это очень серьезный путь, там изменения каждые полгода. Однако в Винницкой области есть молодежь, с которой можно работать, есть учебные заведения, где они могут учиться. Любое сотрудничество производства и образования выгодно. А сотрудничество с МХП будет выгодно втрое», – сказал Кучер.

Такие проекты чрезвычайно значимы, ведь в фокусе внимания компании – плодотворная работа с молодежью, говорит старшая бизнес-партнер по персоналу направления производства Винницкой птицефабрики Марина Григорьева.

«Мы для себя находим наиболее эффективной формой партнерства – дуальную форму обучения. Открытие учебно-практического центра – еще один шаг навстречу эффективной работе. На сегодняшний день мы сотрудничаем с более чем 20 учебными заведениями на территории Украины, планируем картографию увеличивать и дальше. В приоритете учебные заведения, расположенные в локациях пребывания наших производственных мощностей. Однако в будущем мы не планируем этим ограничиваться», – отметила Григорьева.

За 2,5 года проекта компания МХП внедрила дуальное обучение в 6 регионах.

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