Дождевые черви VS россияне: ученые доказали что беспозвоночные вкладываются в производство зерна больше чем вся россия
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Ученые из Университета штата Колорадо доказали, что беспозвоночные вкладываются в мировое производство зерна больше чем вся Россия. Дождевые черви расщепляют органические вещества и аэрируют почвы, и таким образом дают 6,5% мирового урожая зерна. Об этом свидетельствуют данные исследования Nature Communications, передает УНН.
Детали
Опираясь на данные исследования Университета Колорадо журналисты theguardian сравнили вклад дождевых червей в мировой урожай зерна. И по их подсчетам оказалось, что беспозвоночные обеспечивают ежегодно 140 миллионов тонн пищи. Если бы дождевых червей приравняли к стране, то они стали бы четвертым по величине мировым производителем.
В то же время, россия согласно данным из открытых источников в 2022 году произвела 150 млн тонн пищи (учтены и похищенные в Украине урожаи — ред.), а в этом году анонсировала производство 120 млн тонн.
Если же говорить исключительно о зерне, то беспозвоночные животные, живущие в почве, обеспечивают 6,5% мирового урожая. В частности, в исследовании опубликованном в Nature Communications учтена не только пшеница, но и такие культуры как рис, кукуруза и ячмень.
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Дополнительно
Ученые исследовали влияние червей на зерновые и бобовые, анализируя и накладывая карты свойств почвы и урожайности сельскохозяйственных культур на глобальный атлас численности дождевых червей.
Черви расщепляют органические вещества и аэрируют почву, повышая плодородие и делая питательные вещества доступными для меньших организмов. Они также помогают почве захватывать и удерживать воду. Все это способствует лучшей урожайности.
По подсчетам ученых, дождевые черви сделали пропорционально больший вклад в районах глобального юга: 10% урожая зерна в Африке к югу от Сахары и 8% в Латинской Америке и Карибском бассейне приходится на червей, говорят исследователи. Вероятно, это потому, что эти фермеры, как правило, используют меньше удобрений и пестицидов, полагаясь вместо этого на навоз и гниющее органическое вещество, которое помогает увеличить численность дождевых червей.