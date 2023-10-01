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Дощові черв’яки VS росіяни: вчені довели що безхребетні вкладаються у виробництво зерна більше ніж вся росія

Дощові черв’яки VS росіяни: вчені довели що безхребетні вкладаються у виробництво зерна більше ніж вся росія

Київ • УНН

 • 371159 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Вчені з Університету штату Колорадо довели, що безхребетні вкладаються у світове виробництво зерна більше ніж вся росія. Дощові черв’яки розщеплюють органічні речовини та аерують ґрунти, і таким чином дають 6,5% світового врожаю зерна. Про це свідчать дані дослідження Nature Communications, передає УНН.

Деталі

Опираючись на дані дослідження Університету Колорадо журналісти theguardian порівняли внесок дощових черв’яків у світовий урожай зерна. І за їхніми підрахунками виявилось що безхребетні забезпечують щорічно 140 мільйонів тонн їжі. Якби дощових черв’яків прирівняли до країни, то вони стали б четвертим за величиною світовим виробником.

У той же час, росія згідно з даними із відкритих джерел у 2022 році виробила 150 млн тонн їжі (враховані й викрадені в Україні врожаї — ред.), а цього року анонсувала виробництво 120 млн тонн.

Якщо ж говорити виключно про зерно, то безхребетні тварини, що живуть у ґрунті, забезпечують 6,5% світового врожаю. Зокрема, у досліджені опублікованому у Nature Communications врахована не лише пшениця, а й такі культури як рис, кукурудзу та ячмінь.

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Додатково

Учені досліджували вплив черв’яків на зернові та бобові, аналізуючи та накладаючи карти властивостей ґрунту та врожайності сільськогосподарських культур на глобальний атлас чисельності дощових черв’яків.

Черв’яки розщеплюють органічні речовини та аерують ґрунти, підвищуючи родючість і роблять поживні речовини доступними для менших організмів. Вони також допомагають ґрунту захоплювати та утримувати воду. Усе це сприяє кращій врожайності.

За підрахунками вчених, дощові черв’яки зробили пропорційно більший внесок у районах глобального півдня: 10% урожаю зерна в Африці на південь від Сахари та 8% у Латинській Америці та Карибському басейні припадає на черв’яків, кажуть дослідники. Ймовірно, це тому, що ці фермери, як правило, використовують менше добрив і пестицидів, покладаючись натомість на гній і гниючу органічну речовину, яка допомагає збільшити чисельність дощових черв’яків.

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