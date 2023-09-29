Жнива-2023: аграрії намолотили майже 42 млн тонн нового врожаю

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. В Україні намолочено 41,7 млн тонн зернових та олійних культур, повідомили у п'ятницю в Мінагрополітики, пише УНН.

Цитата

"Станом на кінець вересня українські аграрії намолотили 41,7 млн тонн нового врожаю: 30,5 млн тонн зернових та 11,2 млн тонн олійних культур", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Збір зернових та зернобобових культур, як повідомляється, проведено на площі 6 972 тис. га при врожайності 43,7 ц/га, з яких:

  • пшениці обмолочено 4 693 тис. га (врожайність — 47,3 ц/га), намолочено 22 204 тис. тонн;
  • ячменю обмолочено 1 504 тис. га (врожайність — 39,0 ц/га), намолочено 5 863 тис. тонн;
  • гороху обмолочено 154,4 тис. га (врожайність — 25,7 ц/га), намолочено 396,8 тис. тонн;
  • кукурудзи обмолочено 146,5 тис. га (врожайність — 54,2 ц/га), намолочено 793,2 тис. тонн;
  • гречки обмолочено 109,4 тис. га (врожайність — 14,4 ц/га), намолочено 157,8 тис. тонн;
  • проса обмолочено 64,2 тис. га (врожайність — 21,8 ц/га), намолочено 139,9 тис. тонн;
  • інших зернових та зернобобових культур обмолочено 300 тис. га, намолочено 912,5 тис. тонн.

Збір олійних культур проведено на площі 4 450 тис. га, а саме:

  • ріпаку обмолочено на площі 1 396 тис. га, (врожайність — 28,7 ц/га), намолочено 4003 тис. тонн насіння;
  • соняшника проведено на площі 2 194 тис. га (врожайність — 22,9 ц/га), намолочено 5031 тис. тонн насіння;
  • сої проведено на площі 861 тис. га, (врожайність — 25,6 ц/га), намолочено 2 205 тис. тонн.

Триває збір цукрових буряків, їх викопано на площі 49,6 тис. га, накопано 2 290 тис. тонн солодких коренів при врожайності 462,2 ц/га.

Нагадаємо

Мінагрополітики покращило прогноз нового врожаю.

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