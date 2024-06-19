Доля теневого рынка табачных изделий остается угрожающей для экономики и обороноспособности Украины - "Укртютюн"

Доля теневого рынка табачных изделий уменьшилась до 18%. Но этот показатель все равно остается угрожающим для экономики и обороноспособности Украины, ведь эквивалентен 20 миллиардам гривен недополученных бюджетом средств. Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укртютюн", пишет УНН.

Отмечается, что, по данным последней "волны" исследования нелегального рынка табачных изделий от Кантар Украина, доля теневого сектора табачного рынка снизилась с рекордных 25,7% в октябре 2023 года до 19,1% в марте 2024 года.

По предварительным данным, в апреле 2024 года произошло дальнейшее снижение доли теневого сектора до 18% от общего объема рынка.

"Вместе с тем, 18% - это угрожающе высокий для национальной экономики и обороноспособности государства показатель незаконной торговли, эквивалентный более 20 млрд грн недополученных бюджетом налоговых поступлений. Более того, остановка на достигнутом означала бы реактивный рост теневого сектора табачного рынка, который неоднократно демонстрировал чрезвычайную адаптивность и высокую резистентность к действиям правоохранителей, применяя креативные подходы к выходу из кризисных ситуаций" - отметила гендиректор Ассоциации "Укртютюн" Наталья Фесюн.

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Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в эксклюзивном интервью УНН заявил, что в уменьшении количества подделок табачной продукции должна быть общая заинтересованность государства и легальных производителей. При этом должно быть четкое понимание того, что только неоспоримые доказательства судебных экспертов дают возможность привлечь злоумышленников к ответственности.

"Именно экспертиза является доказательством в суде, поэтому это общая задача, как экспертных учреждений, так и правоохранительных органов, всех привлеченных государственных ведомств. Конечно, процессы очень сложные, далеко не все производители открыты к сотрудничеству, есть и другие трудности. В Украине есть основные игроки - производители табачной продукции - это крупные компании, которые заинтересованы в том, чтобы и государство, и они сами не несли убытки от подделок. Ведь, если будет меньше подделок - производитель продаст больше своей легальной продукции, получит большую прибыль и, соответственно, больше налогов поступит в государственный бюджет. Они готовы предоставлять все образцы, открытые данные, всячески сотрудничать. Однако есть случаи, где все наоборот, и логично предположить, что в тех случаях очень много рисков, речь идет об очень масштабных убытках для государства, которые измеряются огромными суммами", - отметил Рувин.