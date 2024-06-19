"Укртютюн" підтримує дії правоохоронців по боротьбі із тіньовим ринком тютюнових виробів
Київ • УНН
Частка тіньового ринку тютюнових виробів зменшилася до 18%. Це результат активної роботи правоохоронних та контролюючих органів, зазначають в "Укртютюн".
Згідно досліджень, частка тіньового ринку тютюнових виробів в Україні у квітні зменшилася до 18%. Це стало результатом активних дій у цьому напрямку правоохоронних та контролюючих органів. Про цей йдеться у повідомленні Асоціації "Укртютюн", пише УНН.
Зазначається, що, за даними останньої "хвилі" дослідження нелегального ринку тютюнових виробів від Кантар Україна, частка тіньового сектору тютюнового ринку знизилась з рекордних 25,7% у жовтні 2023 року до 19,1% у березні 2024 року.
За попередніми даними, у квітні 2024 року відбулося подальше зниження частки тіньового сектору до 18% від загального обсягу ринку.
"Разом з тим, 18% – це загрозливо високий для національної економіки і обороноздатності держави показник незаконної торгівлі, еквівалентний понад 20 млрд грн недоотриманих бюджетом податкових надходжень. Більш того, зупинка на досягнутому означала б реактивне зростання тіньового сектору тютюнового ринку, який неодноразово демонстрував надзвичайну адаптивність і високу резистентність до дій правоохоронців, застосовуючи креативні підходи до виходу з кризових ситуацій" – зазначила гендиректор Асоціації "Укртютюн" Наталія Фесюн.
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Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін в ексклюзивному інтерв’ю УНН заявив, що у зменшенні кількості підробок тютюнової продукції має бути спільна зацікавленість держави та легальних виробників. При цьому має бути чітке розуміння того, що лише беззаперечні докази судових експертів дають можливість притягнути зловмисників до відповідальності.
"Саме експертиза є доказом у суді, тому це спільне завдання, як експертних установ, так і правоохоронних органів, усіх залучених державних відомств. Звісно, процеси дуже складні, далеко не всі виробники відкриті до співпраці, є й інші труднощі. В Україні є основні гравці – виробники тютюнової продукції – це великі компанії, які зацікавлені в тому, щоб і держава, і вони самі не зазнавали збитків від підробок. Адже, якщо буде менше підробок – виробник продасть більше своєї легальної продукції, отримає більший прибуток і, відповідно, більше податків надійде в державний бюджет. Вони готові надавати всі зразки, відкриті дані, всіляко співпрацювати. Однак є випадки, де все навпаки, й логічно припустити, що у тих випадках дуже багато ризиків, ідеться про дуже масштабні збитки для держави, які вимірюються величезними сумами", - зазначив Рувін.