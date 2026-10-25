Доллар побил исторический рекорд в Украине: что происходит с курсом валют

Национальный банк Украины установил на понедельник, 26 октября, официальный курс доллара на уровне 45,2021 грн. Американская валюта обновила исторический максимум по отношению к гривне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Предыдущий рекорд зафиксировали 14 октября, когда официальный курс доллара составлял 45,0802 грн. Таким образом, новый показатель превысил предыдущий максимум примерно на 12 копеек.

В то же время евро также остается вблизи рекордных значений. Однако точный курс европейской валюты на 26 октября в приведенных данных отсутствует.

Что означает новый рекорд доллара

Официальный курс НБУ используют для бухгалтерского учета и других расчетов, предусмотренных законодательством. При этом наличные курсы в банках и обменниках могут отличаться от установленного регулятором показателя.

Новый максимум доллара свидетельствует о дальнейшем номинальном ослаблении гривны по отношению к американской валюте. В то же время сам по себе рекорд официального курса не означает резкого скачка стоимости доллара на наличном рынке.

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