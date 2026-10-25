Долар побив історичний рекорд в Україні: що відбувається з курсом валют

Національний банк України встановив на понеділок, 26 жовтня, офіційний курс долара на рівні 45,2021 грн. Американська валюта оновила історичний максимум щодо гривні. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані НБУ.

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Попередній рекорд зафіксували 14 жовтня, коли офіційний курс долара становив 45,0802 грн. Таким чином, новий показник перевищив попередній максимум приблизно на 12 копійок.

Водночас євро також залишається поблизу рекордних значень. Однак точний курс європейської валюти на 26 жовтня у наведених даних відсутній.

Що означає новий рекорд долара

Офіційний курс НБУ використовують для бухгалтерського обліку та інших розрахунків, передбачених законодавством. При цьому готівкові курси в банках та обмінниках можуть відрізнятися від встановленого регулятором показника.

Новий максимум долара свідчить про подальше номінальне послаблення гривні щодо американської валюти. Водночас сам по собі рекорд офіційного курсу не означає різкого стрибка вартості долара на готівковому ринку.

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