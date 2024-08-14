Дочь Ирины Фарион получила охрану после убийства матери

Работники ГУ Нацполиции во Львовской области будут обеспечивать охрану дочери языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион Софии Семчишин. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь Нацполиции Елена Бережная.

Детали

В рамках уголовного производства в отношении дочери Ирины Фарион Софии Семчишин применены меры безопасности силами сотрудников полиции ГУНП во Львовской области. Такие меры принимаются в соответствии с законом Украины "Об обеспечении безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве - сообщила Бережная.

Напомним

19 июля сообщалось, что неизвестный стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. В больнице Ирина Фарион умерла.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 25 июля в городе Днепр задержан 18-летний мужчина, который вероятно причастен к умышленному убийству Ирины Фарион.

Как указал глава МВД Игорь Клименко, у правоохранителей есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный в Днепре 18-летний парень стрелял в языковеда Ирину Фарион. По его словам, расследование длилось 139 часов.

Правоохранители проверяють подозреваемого в убийстве Ирины Фарион на причастность к неонацистскому движению, центр которого находится в россии.

Галицкий районный суд Львова отправил Вячеслава Зинченко, которого подозревают в убийстве языковеда и профессора Львовской политехники Ирины Фарион, под стражу без возможности внесения залога до 22 сентября.

5 августа суд оставил под стражей подозреваемого Вячеслава Зинченко. Сторона защиты просила назначить круглосуточный домашний арест.