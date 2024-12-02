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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Добровольное возвращение после СЗЧ на службу: с ходатайствами обратилось почти 4 тыс. военных

Киев  •  УНН

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Почти 4 тысячи военнослужащих подали ходатайство о возвращении на службу после дезертирства, половину из них уже удовлетворили. Военные, которые вернутся к 1 января 2025 года, будут освобождены от уголовной ответственности.

С момента вступления в силу закона о добровольном возвращении на службу военнообязанными, которые впервые оставили воинские части или дезертировали, с соответствующими ходатайствами уже обратились почти 4 тыс. военнослужащих, половина из них вернулись к выполнению своего конституционного долга. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Специализированную прокуратуру в сфере обороны центрального региона.

"С момента вступления в силу указанного закона с соответствующими ходатайствами уже обратились почти 4 тыс военнослужащих, половина из них судами удовлетворена и военнослужащие вернулись к выполнению своего конституционного долга. Остальные ходатайства находятся на рассмотрении в судах", - говорится в сообщении.

Так, сообщается, что военнослужащим, которые впервые самовольно покинули воинские части или места службы или совершили дезертирство, и которые добровольно прибудут не позднее 1 января 2025 года в воинские части и выразят готовность продолжить военную службу, будет продлена соответственно военная служба, действие контракта, а также возобновлена выплата денежного обеспечения и осуществление продовольственного и других видов обеспечения, также возобновлены другие льготы и социальные гарантии, установленные законодательством Украины.

Соответствующие начисления будут восстановлены с момента возврата на службу.

О намерении вернуться в воинские части для дальнейшего прохождения военной службы военнослужащие или их командиры должны проинформировать соответствующие специализированные прокуратуры в сфере обороны, территориальные управления Государственного бюро расследований, органы Национальной полиции или территориальные управления военной службы правопорядка.

Наличие уголовного производства по факту совершения самовольного оставления воинской части или места службы или дезертирства не является основанием для отказа в продлении военной службы и действия контракта.

В дальнейшем к таким военнослужащим, которые стали на путь исправления, будет применена процедура освобождения от уголовной ответственности, что стало возможным после принятия Закона Украины № 3902-IX "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законы Украины относительно совершенствования уголовной ответственности за преступления против установленного порядка несения или прохождения военной службы во время действия военного положения", который вступил в силу 7 сентября 2024 года.

Необходимо отметить, что за совершение преступлений, предусмотренных ст. 407 ("Самовольное оставление воинской части или места службы") и 408 ("Дезертирство"), совершенных в условиях военного положения, законодательством предусмотрено наказание не менее 5 лет лишения свободы.

Таким образом, в отношении военнослужащих, которые не вернутся в воинские части до 1 января 2025 года, досудебное расследование будет осуществляться в общем порядке.

Добровольное возвращение после СЗЧ на службу: ГБР объяснило алгоритм действий29 нояб. 2024, 14:18 • 16901 просмотр

Дополнение

Суспільне со ссылкой на источник в Генеральном штабе сообщало, что шесть тысяч военных вернулись на службу после самовольного оставления части за последний месяц. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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