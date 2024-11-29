Добровольное возвращение после СЗЧ на службу: ГБР объяснило алгоритм действий

В Государственном бюро расследований объяснили алгоритм действий для военнообязанных, которые хотят добровольно возвращаться на службу после первого своего СЗЧ или дезертирства. Об этом сообщила советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телеканала, отметив, что в таком случае производство будет закрыто, передает корреспондент УНН.

Детали

"Основанная цель этого закона, который вступает в силу, – это создать возможности для военнослужащих, которые ушли в СЗЧ или дезертировали, вернуться до 1 января 2025 года в части и продолжить эту службу без угрызений совести и без конфликтов с законодательством Украины", - сказала Сапьян.

Она также рассказала об алгоритме действий для военных, которые решили вернуться.

"Если вы ушли в СЗЧ как военнослужащий или дезертировали, есть возможность вернуться в воинскую часть. То есть фактически за месяц вы можете вернуться в воинскую часть. После того, как вы возвращаетесь на место своей службы или в воинскую часть, командир этой воинской части имеет 72 часа, когда он продлевает действие контракта или возобновляет на службе", - рассказала Сапьян.

Также, по ее словам, возобновляются денежные выплаты, продовольственные выплаты, льготы и социальные гарантии.

"Далее командир воинской части после того, как военнослужащий возвращается на место службы, в свою воинскую часть, он обязан в письменной форме, простыми словами написать письмо и уведомить орган досудебного расследования или военную службу правопорядка о том, что военнослужащий вернулся защищать границы Украины", - сказала Сапьян.

Одно дело, когда человек фигурирует в уголовном производстве, которое расследует ГБР, другое дело, когда такое производство еще не открыто по факту СЗЧ или дезертирства.

Также она отметила, что уголовное производство будет закрыто, если военный возвращается к выполнению своих обязанностей.

Дела СЗЧ: суды разрешили сотне военных вернуться к службе вместо заключения

Дополнение

Президент Владимир Зеленский подписал закон №12095, согласно которому добровольно могут вернуться на службу военнообязанные, которые впервые покинули воинские части или дезертировали.