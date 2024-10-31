Дела СЗЧ: суды разрешили сотне военных вернуться к службе вместо заключения
Киев • УНН
В октябре украинские суды вынесли около 100 решений не сажать военных за самовольное оставление службы. Решения касаются пяти западных областей, где военным разрешили вернуться к выполнению обязанностей.
В октябре украинские суды по делам о временном оставлении места службы вынесли около 100 решений не сажать военных, сообщили в Государственном бюро расследований, передает УНН.
Суды во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской и Тернопольской областях вынесли около сотни решений не сажать военных, а позволить им вернуться на службу
В частности, Франковский районный суд города Львова принял соответствующее решение в отношении военнослужащего, который в марте 2024 года самовольно оставил расположение воинской части в Донецкой области.
Во время досудебного расследования уголовного производства работники ГБР установили местонахождение военного и задержали его.
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Мужчине было сообщено о подозрении в самовольном оставлении воинской части в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины). Военный объяснил, что долго находился на передовой и просто не выдержал нагрузки, однако сожалеет о содеянном.
«Учитывая, что военнослужащий совершил такое правонарушение впервые и готов продолжать службу, суд на основании ч. 5 ст. 401 УК Украины постановил освободить его от уголовной ответственности», - рассказали в ГБР.
В конце октября Владимир-Волынский городской суд Волынской области освободил от уголовной ответственности военнослужащего, который в ноябре 2023-года самовольно оставил воинскую часть, которая дислоцировалась на Волыни. Однако мужчина, как сообщается, раскаялся в содеянном и получил письменное согласие командира воинской части восстановить его на службе. Поэтому суд принял решение об освобождении его от уголовной ответственности, рассказали в бюро.
Также в ГБР отметили, что самовольное оставление воинской части или места службы, без уважительных причин, совершенное в боевых обстоятельствах, наказывается лишением свободы до 10 лет. Но те, кто впервые попал в такую ситуацию, имеют шанс вернуться в армию без конфликтов с Законом.
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