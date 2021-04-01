Добротная вакцина от COVID-19: профессор объяснил особенности CoronaVac, которой скоро будут прививать украинцев

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"Критикуют вакцину часто по незнанию. А еще вокруг вакцин идет политизация большая, не нужная абсолютно. Однако это очень добротная вакцина, полученная по классической технологии, в отличие от генно-инженерных вакцин. Созданная на основе инактивированного цельного вируса, вроде того, как мы делаем инактивированные вакцины по другим инфекциям. Например, вакцина против полиомиелита - она инактивированная абсолютно по такой технологии", - рассказал Широбоков.

Важной особенностью CoronaVac, по мнению академика, является то, что в вакцине присутствуют все шесть белков (антигенов) коронавируса.

"Чем лучше эта технология - тем, что вирус содержит где-то около шести белков отдельных. Наиболее иммуногенными - теми, на которых преимущественно вырабатываются антитела, нейтрализующие, является белок S (спайк-белок). Именно на него и ориентированы все вакцины, современные, генетические, генно-инженерные и тому подобное. Что касается других белков - на них не обращают такого внимания в этих новых вакцинах, потому что они играют меньшую роль в иммунном ответе. А вот в китайской вакцине все шесть белков участвуют в формировании иммунного ответа", - объясняет Широбоков.

Именно это будет формировать многогранный иммунный ответ на различные белки, поэтому вакцина будет оставаться эффективной даже в случае мутации одного из антигенов.

"Я, например, воспринимаю эту вакцину очень оптимистично именно потому, что они пошли по накатанной, известной, классической технологии", - резюмировал ученый.

Дополнение

В четверг, 25 марта, в Украину из Китая было отправлено первую партию из заказанных Украиной 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 CoronaVac производства Sinovac Biotech.

Министр здравоохранения Максим Степанов накануне сообщил, что Гослекслужба и Государственный экспертный центр Минздрава до 10 дней будет проводить лабораторный контроль вакцины. После этого CoronaVac поступит для проведения прививок от COVID-19 маломобильных групп населения пожилого возраста.

Что известно о вакцине CoronaVac

Вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech - это традиционная инактивированная вакцина на основе "убитого" вируса.

Исследования показали, что вакцина CoronaVac имеет "хороший профиль безопасности" с антителами у 90% привитых через две недели после второй дозы. Кроме того, почти не наблюдается побочных эффектов - только покраснение в месте укола на руке и кратковременная субфебрильная температура (менее 5% случаев).

Представлены также новые данные, которые свидетельствуют, что вакцина CoronaVac безопасна для детей в возрасте от 3 до 17 лет, но исследования в этой сфере все еще продолжаются.

Вместе с тем технология производства вакцины CoronaVac проверена годами. Среди ее особенностей, по словам эксперта ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Натальи Виноград, проверенная годами и понятная технология с высокой эффективностью, безопасность, стандартная для всех вакцин холодовая цепь хранения и поставки в форме готовых к инъекции шприцев, исключает человеческий фактор.