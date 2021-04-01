Добротна вакцина від COVID-19: професор пояснив особливості CoronaVac, якою скоро щеплюватимуть українців

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“Критикують вакцину часто через необізнаність. А ще навколо вакцин іде політизація велика, яка не потрібна абсолютно. Проте це дуже добротна вакцина, отримана за класичною технологією, на відміну від генно-інженерних вакцин. Створена на основі інактивованого цільного вірусу, на кшталт того, як ми робимо інактивовані вакцини з інших інфекцій. Наприклад, вакцина проти поліомієліту — вона інактивована абсолютно за такою технологією”, — розповів Широбоков.

Важливою особливістю CoronaVac, на думку академіка, є те, що у вакцині присутні всі шість білків (антигенів) коронавірусу.

“Чим краща ця технологія — тим, що вірус містить десь близько шести білків окремих. Найбільш імуногенними — тими, на яких переважно виробляються антитіла, нейтралізувальні, є білок S (спайк-білок). Якраз на нього і зорієнтовані всі вакцини, сучасні, генетичні, генно-інженерні тощо. Щодо інших білків — їх не беруть до такої уваги у цих нових вакцинах, бо вони відіграють меншу роль в імунній відповіді. А ось в китайській вакцині всі шість білків беруть участь у формуванні імунної відповіді”, — пояснює Широбоков.

Саме це формуватиме багатогранну імунну відповідь на різні білки, тож вакцина залишатиметься ефективною навіть у випадку мутації одного з антигенів.

“Я, наприклад, сприймаю цю вакцину дуже оптимістично саме через те, що вони пішли за накатаною, відомою, класичною технологією”, — резюмував науковець.

Доповнення

У четвер, 25 березня, в Україну з Китаю було відправлено першу партію із замовлених Україною 1,915 млн доз вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов напередодні повідомив, що Держлікслужба та Державний експертний центр МОЗ до 10 днів проводитиме лабораторний контроль вакцини. Після цього CoronaVac поступить для проведення щеплень від COVID-19 маломобільної групи населення похилого віку.

Що відомо про вакцину CoronaVac

Вакцина CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech — це традиційна інактивована вакцина на основі “вбитого” вірусу.

Дослідження показали, що вакцина CoronaVac має “хороший профіль безпеки” з антитілами у 90% щеплених через два тижні після другої дози. Окрім того, майже не спостерігається побічних ефектів — лише почервоніння в місці уколу на руці та короткочасна субфебрильна температура (менше ніж 5% випадків).

Представлені також нові дані, які свідчать, що вакцина CoronaVac безпечна для дітей у віці від 3 до 17 років, але дослідження у цій сфері все ще тривають.

Разом із тим технологія виробництва вакцини CoronaVac перевірена роками. Серед її особливостей, за словами експертки ВООЗ з реагування на біологічні загрози Наталії Виноград, перевірена роками та зрозуміла технологія з високою ефективністю, безпечність, стандартний для всіх вакцин холодовий ланцюг зберігання і постачання у формі готових до ін’єкції шприців, що виключає людський фактор.