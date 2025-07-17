До третини боїв - на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

Почти треть из 160 боев за прошедшие сутки произошла на Покровском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 17 июля, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 160 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 78 авиационных ударов, применили две ракеты и сбросили 125 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, задействовали для поражения 4150 дронов-камикадзе и совершили 5662 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 102 - из реактивных систем залпового огня.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили 21 штурмовое действие оккупантов. Кроме того, враг нанес 13 авиационных ударов, сбросив 33 управляемые бомбы, а также совершил 340 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Зеленого, Строевки и в сторону Кудеевки.

На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Кондрашовка, Синьковка и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Новый Мир, Надежда, Карповка, Колодези, Ямполовка, Зеленая Долина, Торское и в сторону Серебрянки.

На Северском направлении, в районе Григорьевки и в сторону Выемки, противник четыре раза атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений, захватчик атаковал в районе Орехово-Васильевки и в сторону Белой Горы и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Щербиновки, Нелиповки, Торецка, Русиного Яра и Александро-Калиново.

На Покровском направлении наши защитники остановили 51 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Новоекономическое, Миролюбовка, Лысовка, Новоукраинка, Зверово, Котлино, Удачное, Муравка и Алексеевка.

На Новопавловском направлении враг 22 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Поддубное, Мирное, Вольное Поле, Воскресенка и Зеленое Поле.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях, за прошедшие сутки, оккупанты наступательных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Российские войска потеряли 1190 оккупантов и 453 единицы техники за сутки – Генштаб ВСУ