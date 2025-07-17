До третини боїв - на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

$41.820.01
48.800.09
ukenru
Сегодня Рада начнет "обновление" правительства. Кто получит должности?
05:27 • 21258 просмотра
Сегодня Рада начнет "обновление" правительства. Кто получит должности?
04:00 • 66065 просмотра
11-я годовщина катастрофы рейса MH17: что известно о теракте РФ
16 июля, 18:08 • 56885 просмотра
В ВР объяснили, что будет с Министерством единства
16 июля, 17:34 • 83566 просмотра
Галущенко – министр юстиции, Гринчук – министр энергетики, Улютин – министр соцполитики: в "Слуге народа" назвали кандидатов на должности в правительстве
16 июля, 17:16 • 74682 просмотра
Шмыгаль станет министром обороны, а Сметанин возглавит "Укроборонпром" - Зеленский
Эксклюзив
16 июля, 14:51 • 72872 просмотра
"Это неадекватно": украинцы возмущены государственным финансированием депутата Кузьминых, подозреваемого во взяточничестве
16 июля, 13:16 • 174507 просмотра
Дать или не дать: какие страны поддержали план Трампа о передаче оружия Украине, а какие – отказали или колеблются
16 июля, 12:12 • 66313 просмотра
Рада уволила Шмыгаля с поста премьер-министра
Эксклюзив
16 июля, 09:44 • 76403 просмотра
В Николаеве мужчину избили сотрудники ТЦК: ГБР открыло производство
16 июля, 09:05 • 90170 просмотра
Встреча стран-владельцев Patriot для координации помощи Украине ожидается на следующей неделе - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2м/с
77%
745мм
Популярные новости
Словакия никогда не поддержит отказ ЕС от российского газа и просит отложить санкции - Фицо16 июля, 21:14 • 70340 просмотра
Трамп — терпеливый человек, но есть нюанс: Госдеп США о 50-дневном сроке для России16 июля, 21:28 • 43878 просмотра
В Европе провели масштабную операцию против сети пророссийских хакеров: подробности16 июля, 22:55 • 41987 просмотра
«Невероятные инновации»: Келлог высоко оценил производство украинских дронов01:16 • 38391 просмотра
Дрон попал в многоэтажку в Воронеже, есть пострадавшие01:38 • 54907 просмотра
публикации
Модернизированный, но заблокированный: почему вертолет для Воздушных Сил до сих пор не на службе05:55 • 24044 просмотра
11-я годовщина катастрофы рейса MH17: что известно о теракте РФ04:00 • 66070 просмотра
Дать или не дать: какие страны поддержали план Трампа о передаче оружия Украине, а какие – отказали или колеблются16 июля, 13:16 • 174511 просмотра
День хот-дога: подборка самых вкусных идей для приготовления16 июля, 11:57 • 134522 просмотра
Фольклорист, профессор и новый языковой омбудсмен: что известно об Елене Ивановской15 июля, 19:40 • 286848 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Кит Келлог
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Германия
Латвия
Реклама
УНН Lite
Крипто, домашний пес героя «Супермена», вдохновляет многих зрителей фильма завести собственного суперпса16 июля, 09:55 • 134975 просмотра
Звезды «Носферату» возвращаются: Аарон Тейлор-Джонсон и Лили-Роуз Депп могут снова встретиться в новом фильме16 июля, 07:38 • 158636 просмотра
Трамп присвоил себе оригинальный трофей Клубного чемпионата мира, а «Челси» получит копию15 июля, 14:33 • 101749 просмотра
Азилия Бэнкс обвинила Конора Макгрегора в сексуальных домогательствах и обнародовала интимные фото бойца15 июля, 13:05 • 115458 просмотра
Неизданная музыка Бейонсе была украдена из автомобиля во время тура Cowboy Carter15 июля, 08:20 • 140416 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
BM-30 Smerch
БМ-21 «Град»
Нефть марки Brent
Твиттер

До третини боїв - на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

Киев • УНН

 • 1980 просмотра

За минулу добу зафіксовано 160 бойових зіткнень, з яких майже третина відбулася на Покровському напрямку. Ворог завдав 1 ракетний та 78 авіаційних ударів, застосував 4150 дронів-камікадзе та здійснив 5662 обстріли.

До третини боїв - на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

Почти треть из 160 боев за прошедшие сутки произошла на Покровском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 17 июля, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 160 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 78 авиационных ударов, применили две ракеты и сбросили 125 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, задействовали для поражения 4150 дронов-камикадзе и совершили 5662 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 102 - из реактивных систем залпового огня.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили 21 штурмовое действие оккупантов. Кроме того, враг нанес 13 авиационных ударов, сбросив 33 управляемые бомбы, а также совершил 340 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Зеленого, Строевки и в сторону Кудеевки.

На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Кондрашовка, Синьковка и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Новый Мир, Надежда, Карповка, Колодези, Ямполовка, Зеленая Долина, Торское и в сторону Серебрянки.

На Северском направлении, в районе Григорьевки и в сторону Выемки, противник четыре раза атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений, захватчик атаковал в районе Орехово-Васильевки и в сторону Белой Горы и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Щербиновки, Нелиповки, Торецка, Русиного Яра и Александро-Калиново.

На Покровском направлении наши защитники остановили 51 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Новоекономическое, Миролюбовка, Лысовка, Новоукраинка, Зверово, Котлино, Удачное, Муравка и Алексеевка.

На Новопавловском направлении враг 22 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Поддубное, Мирное, Вольное Поле, Воскресенка и Зеленое Поле.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях, за прошедшие сутки, оккупанты наступательных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Российские войска потеряли 1190 оккупантов и 453 единицы техники за сутки – Генштаб ВСУ17.07.25, 08:01 • 3076 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9