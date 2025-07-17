До третини боїв - на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

$41.820.01
48.800.09
ukenru
Сьогодні Рада почне "оновлення" уряду. Хто отримає посади?
05:27 • 28794 перегляди
Сьогодні Рада почне "оновлення" уряду. Хто отримає посади?
04:00 • 87849 перегляди
11-ті роковини катастрофи рейсу MH17: що відомо про теракт рф
16 липня, 18:08 • 67352 перегляди
У ВР пояснили, що буде з Міністерством єдності
16 липня, 17:34 • 93862 перегляди
Галущенко - міністр юстиції, Гринчук - міністр енергетики, Улютін - міністр соцполітики: у "Слузі народу" назвали кандидатів на посади в уряді
16 липня, 17:16 • 83899 перегляди
Шмигаль стане міністром оборони, а Сметанін очолить “Укроборонпром” - Зеленський
Ексклюзив
16 липня, 14:51 • 77738 перегляди
"Це неадекватно": українці обурені державним фінансуванням депутата Кузьміних, підозрюваного у хабарництві
16 липня, 13:16 • 188501 перегляди
Дати чи не дати: які країни підтримали план Трампа про передачу зброї Україні, а які – відмовили чи вагаються
16 липня, 12:12 • 66955 перегляди
Рада звільнила Шмигаля з посади прем'єр-міністра
Ексклюзив
16 липня, 09:44 • 76815 перегляди
У Миколаєві чоловіка побили співробітники ТЦК: ДБР відкрило провадження
16 липня, 09:05 • 90309 перегляди
Зустріч країн-власників Patriot для координації допомоги Україні очікується наступного тижня - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
0м/с
89%
745мм
Популярнi новини
Словаччина ніколи не підтримає відмову ЄС від російського газу і просить відкласти санкції - Фіцо16 липня, 21:14 • 85438 перегляди
Трамп - терпляча людина, але є нюанс: Держдеп США про 50-денний термін для росії16 липня, 21:28 • 53179 перегляди
У Європі здійснили масштабну операцію проти мережі проросійських хакерів: подробиці16 липня, 22:55 • 51952 перегляди
"Неймовірні інновації": Келлог високо оцінив виробництво українських дронів17 липня, 01:16 • 48202 перегляди
Дрон влучив у багатоповерхівку в Воронежі, є постраждалі01:38 • 65418 перегляди
Публікації
Модернізований, але заблокований: чому вертоліт для Повітряних Сил досі не на службі05:55 • 34726 перегляди
11-ті роковини катастрофи рейсу MH17: що відомо про теракт рф04:00 • 87765 перегляди
Дати чи не дати: які країни підтримали план Трампа про передачу зброї Україні, а які – відмовили чи вагаються16 липня, 13:16 • 188433 перегляди
День хот-дога: добірка найсмачніших ідей для приготування16 липня, 11:57 • 144371 перегляди
Фольклористка, професорка і нова мовна омбудсменка: що відомо про Олену Івановську15 липня, 19:40 • 296661 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Шмигаль Денис Анатолійович
Андрій Єрмак
Кіт Келлог
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Білий дім
Нідерланди
Реклама
УНН Lite
Крипто, домашній пес героя "Супермена", надихає багатьох глядачів фільму завести власного суперпесика16 липня, 09:55 • 141254 перегляди
Зірки "Носферату" повертаються: Аарон Тейлор-Джонсон і Лілі-Роуз Депп можуть знову зустрітися у новому фільмі16 липня, 07:38 • 164468 перегляди
Трамп привласнив собі оригінальний трофей Клубного чемпіонату світу, а “Челсі” отримає копію15 липня, 14:33 • 107139 перегляди
Азілія Бенкс звинуватила Конора Макгрегора у сексуальних домаганнях і оприлюднила інтимні фото бійця15 липня, 13:05 • 120457 перегляди
Невидану музику Бейонсе викрали з авто під час туру Cowboy Carter15 липня, 08:20 • 145078 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Tesla Model Y
Audi Q5
БМ-21 «Град»

До третини боїв - на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

Київ • УНН

 • 2356 перегляди

За минулу добу зафіксовано 160 бойових зіткнень, з яких майже третина відбулася на Покровському напрямку. Ворог завдав 1 ракетний та 78 авіаційних ударів, застосував 4150 дронів-камікадзе та здійснив 5662 обстріли.

До третини боїв - на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

Майже третина зі 160 боїв минулої доби сталася на Покровському напрямку, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 17 липня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України одного ракетного та 78 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 125 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 4150 дронів-камікадзе та здійснили 5662 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 102 - з реактивних систем залпового вогню.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 21 штурмову дію окупантів. Крім того, ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинувши 33 керовані бомби, а також здійснив 340 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема сім - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Зеленого, Строївки та в бік Кудіївки.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Кіндрашівка, Синьківка та Загризове.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Новий Мир, Надія, Карпівка, Колодязі, Ямполівка, Зелена Долина, Торське та у бік Серебрянки.

На Сіверському напрямку, в районі Григорівки та у бік Виїмки, противник чотири рази атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень, загарбник атакував у районі Оріхово-Василівки та в бік Білої Гори й Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак в районах Щербинівки, Неліпівки, Торецька, Русиного Яру та Олександро-Калинового.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 штурмову і наступальну дію агресора у районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Піддубне, Мирне, Вільне Поле, Воскресенка та Зелене Поле.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках, минулої доби, окупанти наступальних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

російські війська втратили 1190 окупантів та 453 одиниці техніки за добу - Генштаб ЗСУ17.07.25, 08:01 • 3400 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9