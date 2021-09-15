В СБУ с 2019 года поступило более 20 сообщений с угрозами в адрес Президента Украины

КИЕВ. 15 сентября. УНН. С 2019 года до сентября этого года в Службу безопасности Украины поступило 22 сообщения с угрозами насильственного характера в адрес Президента Украины. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в СБУ.