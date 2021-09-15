В СБУ с 2019 года поступило более 20 сообщений с угрозами в адрес Президента Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. С 2019 года до сентября этого года в Службу безопасности Украины поступило 22 сообщения с угрозами насильственного характера в адрес Президента Украины. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в СБУ.
Цитата:
"За период с 2019 года по сентябрь 2021 года поступило 25 сообщений с угрозами насильственного характера в отношении государственных (общественных деятелей), из них 22 в адрес Президента Украины и 3 - министра внутренних дел Украины", - говорится в ответе на запрос.
Детали
Сообщается, что сотрудниками Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией установлены лица, причастные к анонимным сообщениям с угрозами насильственного характера.
"Также следует отметить, что Службой безопасности Украины в течение 2019 года было зафиксировано существенное увеличение анонимных сообщений об угрозе общественности и минированиях, поступавших в адрес правоохранителей, предприятий, торгово-развлекательных центров, центров отдыха, аэропортов. Одним из факторов по увеличению этих угроз были выборы Президента Украины. Среди мотивов злоумышленников - препятствование надлежащему проведению избирательного процесса", - отмечается в ответе на запрос.
В СБУ отмечают, что заведомо ложные сообщения о возможной подготовке преступлений террористического характера приводят к негативным последствиям: отвлечение правоохранителей на проверку ложной информации, нанесение финансового ущерба общественным учреждениям, дестабилизация работы органов власти, транспорта.
Кроме того, СБУ еще раз напоминает, что "анонимные террористы" будут установлены и привлечены к уголовной ответственности по следующим статьям УК Украины:
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- ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), наказывается лишением свободы от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества;
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- ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля), наказывается лишением свободы от 4 до 12 лет;
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- ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности), наказывается лишением свободы от 2 до 6 лет, а за повторный такой звонок может быть тюремный срок от 4 до 8 лет;
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- ч. 1 ст. 258 (террористический акт), в случае угрозы совершения взрывов и других событий, которые будут создавать опасность для жизни и здоровья людей или наступления иных тяжких последствий наказывается лишением свободы на срок лишения свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, за повторное такое проявление - от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
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Справка
Инаугурация шестого Президента Украины Владимира Зеленского состоялась 20 мая 2019 года. Петр Порошенко был президентом в период 7 июня 2014 - 20 мая 2019 гг.
Дополнение
Недавно в Службу безопасности Украины позвонил аноним и сообщил о покушении на первых лиц государства. СМИ отмечали - речь идет о Зеленском.
К слову, в феврале этого года в Кривом Роге 59-летний неработающий местный житель угрожал подорвать квартиру родителей Президента Украины Владимира Зеленского. Пенсионер угрожал взорвать квартиру из-за маленького размера пенсии. Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком на два года.