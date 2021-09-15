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До СБУ з 2019 року надійшло понад 20 повідомлень з погрозами на адресу Президента України

До СБУ з 2019 року надійшло понад 20 повідомлень з погрозами на адресу Президента України

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. З 2019 року до вересня цього року до Служби безпеки України надійшло 22 повідомлення з погрозами насильницького характеру на адресу Президента України. Про це журналісту УНН повідомили у відповідь на запит в СБУ.

Цитата:

“За період з 2019 року до вересня 2021 року надійшло 25 повідомлень з погрозами насильницького характеру стосовно державних (громадських діячів), з них 22 на адресу Президента України та 3 — міністра внутрішніх справ України”, — йдеться у відповіді на запит.

Деталі

Повідомляється, що співробітниками Служби безпеки України спільно з Національною поліцією встановлено осіб, причетних до анонімних повідомлень з погрозами насильницького характеру.

“Також слід зазначити, що Службою безпеки України впродовж 2019 року було зафіксовано істотне збільшення анонімних повідомлень про загрозу громадськості та замінування, що надходили на адресу правоохоронців, підприємств, торговельно-розважальних центрів, центрів відпочинку, аеропортів. Одним із чинників щодо збільшення цих погроз були вибори Президента України. Серед мотивів зловмисників — перешкоджання належному проведенню виборчого процесу”, — зазначається у відповіді на запит.

У СБУ наголошують, що завідомо неправдиві повідомлення про можливу підготовку злочинів терористичного характеру призводять до негативних наслідків: відволікання правоохоронців на перевірку хибної інформації, нанесення фінансових збитків громадським закладам, дестабілізації роботи органів влади, транспорту.

Окрім того, СБУ вкотре нагадує, що “анонімні терористи” будуть встановлені та притягнуті до кримінальної відповідальності за такими статтями ККУ:

  • ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча), карається позбавленням волі від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна;
  • ст. 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча), карається позбавленням волі від 4 до 12 років;
  • ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності), карається позбавленням волі від 2 до 6 років, а за повторний такий дзвінок може бути засуджено на термін від 4 до 8 років;
  • ч. 1 ст. 258 (терористичний акт), у разі загрози вчинення вибухів та інших подій, які будуть створювати небезпеку для життя та здоров’я людей або настання інших тяжких наслідків карається позбавленням волі на строк позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна, за повторний такий прояв — від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Довідка

Інавгурація шостого Президента України Володимира Зеленського відбулася 20 травня 2019 року. Петро Порошенко був президентом у період 7 червня 2014 — 20 травня 2019 рр.

Доповнення

Нещодавно у Службу безпеки України зателефонував анонім і повідомив про замах на перших осіб держави. ЗМІ відзначали — йдеться про Зеленського.

До слова, в лютому цього року в Кривому Розі 59-річний непрацюючий місцевий житель погрожував підірвати квартиру батьків Президента України Володимира Зеленського. Пенсіонер погрожував підірвати квартиру через маленький розмір пенсії. Чоловіка засудили до чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном на два роки.

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