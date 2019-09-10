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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 83559 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114377 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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6 марта, 14:10 • 112806 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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К ОАСК поступил иск об отмене положения Регламента Киевсовета

К ОАСК поступил иск об отмене положения Регламента Киевсовета

Киев  •  УНН

 • 9513 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Окружной административный суд города Киева поступил иск об отмене одного из положений Регламента Киевского городского совета относительно сроков подготовки проектов решений. Судом решается вопрос об открытии производства по административному делу. Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева, передает УНН.

"В частности, истец просит суд отменить часть 6 пункта 30 Регламента, которым определено, что профильная постоянная комиссия Киевсовета в течение 35 дней с момента регистрации проекта решения обрабатывает его и принимает вывод", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что, по мнению истца, указанная норма Регламента прямо противоречит Земельному кодексу Украины по рассмотрению земельных вопросов, а именно - предоставление разрешения на разработку проекта землеустройства, отведения земельного участка и предоставления его в собственность.

Истец отмечает, что в соответствии с положениями ЗКУ, решение об утверждении проекта землеустройства, отведения земельного участка и предоставления его в собственность должно приниматься соответствующим органом местного самоуправления в течение двух недель (со дня получения согласованного проекта), а не в течение 35 дней, как указано в регламенте Киевсовета.

"Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу", - сообщили в ОАСК.

Как сообщал УНН, Окружной админсуд Киева открыл производство по делу по иску Министерства здравоохранения по обжалованию Инструкции о проведении судебно-медицинской экспертизы.

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