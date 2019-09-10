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До ОАСК надійшов позов про скасування положення Регламенту Київради

До ОАСК надійшов позов про скасування положення Регламенту Київради

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов про скасування одного з положень Регламенту Київської міської ради щодо строків опрацювання проектів рішень. Судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі. Про це повідомляє пресслужба Окружного адміністративного суду міста Києва, передає УНН.

“Зокрема, позивач просить суд скасувати частину 6 пункту 30 Регламенту, яким визначено, що профільна постійна комісія Київради протягом 35 днів з моменту реєстрації проекту рішення опрацьовує його та приймає висновок”, — йдеться в повідомленні пресслужби.

Повідомляється, що, на думку позивача, вказана норма Регламенту прямо суперечить Земельному кодексу України щодо розгляду земельних питань, а саме — надання дозволу на розробку проекту землеустрою, відведення земельної ділянки та надання її у власність.

Позивач зазначає, що, відповідно до положень ЗКУ, рішення про затвердження проекту землеустрою, відведення земельної ділянки та надання її у власність повинно прийматись відповідним органом місцевого самоврядування протягом двох тижнів (з дня отримання погодженого проекту), а не протягом 35 днів, як зазначено у Регламенті Київради.

“Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі”, — повідомили в ОАСК.

Як повідомляв УНН, Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження у справі за позовом до Міністерства охорони здоров’я щодо оскарження Інструкції про проведення судово-медичної експертизи.

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