До ОАСК надійшов позов про скасування положення Регламенту Київради
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов про скасування одного з положень Регламенту Київської міської ради щодо строків опрацювання проектів рішень. Судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі. Про це повідомляє пресслужба Окружного адміністративного суду міста Києва, передає УНН.
“Зокрема, позивач просить суд скасувати частину 6 пункту 30 Регламенту, яким визначено, що профільна постійна комісія Київради протягом 35 днів з моменту реєстрації проекту рішення опрацьовує його та приймає висновок”, — йдеться в повідомленні пресслужби.
Повідомляється, що, на думку позивача, вказана норма Регламенту прямо суперечить Земельному кодексу України щодо розгляду земельних питань, а саме — надання дозволу на розробку проекту землеустрою, відведення земельної ділянки та надання її у власність.
Позивач зазначає, що, відповідно до положень ЗКУ, рішення про затвердження проекту землеустрою, відведення земельної ділянки та надання її у власність повинно прийматись відповідним органом місцевого самоврядування протягом двох тижнів (з дня отримання погодженого проекту), а не протягом 35 днів, як зазначено у Регламенті Київради.
“Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі”, — повідомили в ОАСК.
Як повідомляв УНН, Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження у справі за позовом до Міністерства охорони здоров’я щодо оскарження Інструкції про проведення судово-медичної експертизи.