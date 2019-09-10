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ОАСК розгляне справу оскарження інструкції МОЗ про судово-медичну експертизу

ОАСК розгляне справу оскарження інструкції МОЗ про судово-медичну експертизу

Київ • УНН

 • 25499 перегляди

КИЇВ. 10 вересня. УНН. Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом до Міністерства охорони здоров’я щодо оскарження Інструкції про проведення судово-медичної експертизи. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

"ОАСК відкрив провадження у справі за позовом до МОЗ щодо визнання протиправним та нечинним наказу міністерства від 17.01.1995 р. "Про затвердження Інструкції про проведення судово-медичної експертизи", на підставі якої сьогодні здійснюються всі судово-медичні експертизи в Україні", - вказали у суді.

На думку позивача, МОЗ було прийнято вищевказаний наказ у порушення положень Конституції України та Закону України "Про судову експертизу", відзначили в ОАСК.

"Суд ухвалив розглядати справу за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче засідання на 19 вересня 2019 року", - додали у суді.

Нагадаємо, МОЗ запропонував заборонити спалювання листя і посипання доріг сіллю.

Українські Національні Новини

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