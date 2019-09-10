ОАСК рассмотрит дело обжалования инструкции Минздрава о судебно-медицинской экспертизе
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску к Министерству здравоохранения относительно обжалования Инструкции о проведении судебно-медицинской экспертизы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"ОАСК открыл производство по иску к Минздраву о признании противоправным и недействительным приказа министерства от 17.01.1995 г. "Об утверждении Инструкции о проведении судебно-медицинской экспертизы", на основании которой сегодня осуществляются все судебно-медицинские экспертизы в Украине", - указали в суде.
По мнению истца, Минздравом было принято вышеуказанный приказ в нарушение положений Конституции Украины и Закона Украины "О судебной экспертизе", отметили в ОАСК.
"Суд принял к рассмотрению дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание на 19 сентября 2019 года", - добавили в суде.
Напомним, Минздрав предложил запретить сжигание листьев и посыпание дорог солью.