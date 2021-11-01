В Германию в октябре прибыло более 5 тысяч мигрантов из Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Немецкая полиция заявила в понедельник, что в прошлом месяце они зарегистрировали более 5 тысяч несанкционированных пересечений границы людьми, которые прибыли из Беларуси, что означает значительный рост числа тех, кто прибыл по новому маршруту миграции. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Associated Press.
Детали
В заявлении федеральной полиции говорится, что в октябре было зафиксировано 5 285 несанкционированных проникновений "связанных с Беларусью". Это резко контрастирует с 1 903 случаями прибытия, зарегистрированными в сентябре, в результате чего общее количество случаев проникновения в этом году составило 7 832 человека.
Полиция сообщила, что только в минувшие выходные 597 человек, которые незаконно въехали из Беларуси, были обнаружены на немецкой стороне границы с Польшей. Из них 391 был гражданином Ирака, а остальные были из Сирии, Ирана и Афганистана. Большинство из них имели в паспортах белорусские визы или въездные штампы.
Дополнение
Польша и Литва, которые являются членами Европейского союза пытаются справиться с необычно большим количеством мигрантов, которые прибывают на их границы из Беларуси в последние месяцы. ЕС обвиняет правительство самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в использовании их для дестабилизации блока из 27 стран в ответ на санкции ЕС.
Приток вызывает беспокойство в Германии, любимом месте для мигрантов, которые прибывают в ЕС.
Министр внутренних дел Германии, который уходит в отставку, недавно предложил ввести совместное немецко-польское патрулирование на границе двух стран, чтобы помочь прекратить незаконное пересечение границы мигрантами, которые прибывают из Беларуси, но подчеркнул, что никто не собирается закрывать границу.