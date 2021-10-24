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Глава МВС Німеччини виступив проти запровадження прикордонного контролю в ЄС на фоні кризи з мігрантами

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Міністр внутрішніх справ ФРН Хорст Зеехофер виступив проти введення прикордонного контролю на внутрішніх кордонах ЄС на фоні збільшення кількості нелегальних мігрантів, що прибувають до Європи, в тому числі через територію Білорусі. З такою заявою він виступив в опублікованому інтерв’ю газеті Bild, пише УНН.

Глава МВС Німеччини виступив проти запровадження прикордонного контролю в ЄС на фоні кризи з мігрантами

Деталі

“По можливості всередині Європи не повинно бути більше прикордонного контролю. Це, однак, вдасться тільки в тому випадку, якщо буде працювати захист зовнішніх кордонів”, — вказав Зєєхофер. Він зазначив, що на фоні припливу мігрантів через Білорусь на кордоні сусідньої з ФРН Польщі службу несуть сотні співробітників федеральної поліції Німеччини. “Якщо буде необхідно, я готовий посилити там присутність”, — сказав міністр. Раніше він запропонував своєму польському колезі разом патрулювати спільний кордон.

Зєєхофер підтримав посилення контролю на польсько-білоруському кордоні. “У дусі європейської ідеї я переконаний в тому, що ми повинні знати, хто до нас прибуває. Цілком законно, якщо ми будемо таким чином охороняти зовнішній кордон, щоб не відбувалося незаконного заходу. Той, хто хоче в’їхати, повинен виконати умови, і це слід контролювати”, — сказав глава МВС, відповідаючи на питання про необхідність посилення контролю на кордоні Польщі та Білорусі.

Міністр повідомив, що “нерегулярний приплив мігрантів” здійснюється зараз у Німеччину за різними напрямками. “У Туреччині цифри по біженцям ростуть, через Польщу з Білорусі значно збільшилася кількість прибуваючих, а з Греції ми бачимо нелегальний перетин кордону повітрям. Ми повинні бути пильними, так як міграційний тиск на Німеччину і Європу як і раніше високий”, — констатував Зєєхофер.

Довідка

Наприкінці травня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна служила бар’єром на шляху перекидання нелегальних мігрантів в Литву, проте з урахуванням політичного тиску Заходу Мінськ може задуматися, чи варто продовжувати це робити. Влада Польщі раніше прийняла рішення про введення надзвичайного стану в регіонах на кордоні з Білоруссю через ситуацію з мігрантами.

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