Глава МВД Германии выступил против введения пограничного контроля в ЕС на фоне кризиса с мигрантами

Детали

“По возможности внутри Европы не должно быть больше погранконтроля. Это, однако, удастся только в том случае, если будет работать защита внешних границ”, — указал Зеехофер. Он отметил, что в свете притока мигрантов через Беларусь на границе соседней с ФРГ Польши службу несут сотни сотрудников федеральной полиции Германии. “Если будет необходимо, я готов усилить там присутствие”, — сказал министр. Ранее он предложил своему польскому коллеге вместе патрулировать общую границу.

Зеехофер поддержал ужесточение контроля на польско-белорусской границе. “В духе европейской идеи я убежден в том, что мы должны знать, кто к нам прибывает. Вполне законно, если мы будем таким образом охранять внешнюю границу, чтобы не происходило незаконного пресечения. Тот, кто хочет въехать, должен выполнить условия, и это следует контролировать”, — сказал глава МВД, отвечая на вопрос о необходимости ужесточения контроля на границе Польши и Беларуси.

Министр сообщил, что “нерегулярный приток мигрантов” осуществляется сейчас в Германию по разным направлениям. “В Турции цифры по беженцам растут, через Польшу из Беларуси значительно увеличилось число прибывающих, а из Греции мы видим нелегальное пресечение границы по воздуху. Мы должны быть бдительными, так как миграционное давление на Германию и Европу по-прежнему высоко”, — констатировал Зеехофер.

Справка

В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в Литву, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать. Власти Польши ранее приняли решение о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Беларусью из-за ситуации с мигрантами.