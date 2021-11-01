До Німеччини у жовтні прибуло понад 5 тисяч мігрантів із Білорусі

Деталі

У заяві федеральної поліції йдеться, що у жовтні було зафіксовано 5 285 несанкціонованих проникнень, "пов'язаних із Білоруссю". Це різко контрастує з 1 903 випадками прибуття, зареєстрованими у вересні, в результаті чого загальна кількість випадків проникнення цього року склала 7 832 людини.

Поліція повідомила, що лише минулими вихідними 597 осіб, які незаконно в'їхали з Білорусі, були виявлені на німецькому боці кордону з Польщею. З них 391 був громадянином Іраку, а інші були із Сирії, Ірану та Афганістану. Більшість із них мали у паспортах білоруські візи чи в'їзні штампи.

Доповнення

Польща та Литва, які є членами Європейського союзу намагаються впоратися з незвичайно великою кількістю мігрантів, які прибувають на їхні кордони з Білорусі в останні місяці. ЄС звинувачує уряд самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у використанні їх для дестабілізації блоку з 27 країн у відповідь на санкції ЄС.

Приплив викликає занепокоєння у Німеччині, улюбленому місці для мігрантів, які прибувають до ЄС.

Міністр внутрішніх справ Німеччини, який іде у відставку, нещодавно запропонував ввести спільне німецько-польське патрулювання на кордоні двох країн, щоб допомогти припинити незаконне перетинання кордону мігрантами, які прибувають з Білорусі, але підкреслив, що ніхто не збирається закривати кордон.