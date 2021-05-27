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В Киев вернулись 109 украинцев из сектора Газа

Киев • УНН

 • 15256 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. В Украину вернулись 109 украинских граждан из Сектора Газа, где недавно произошло обострение военного конфликта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис президента Украины.

В Киев вернулись 109 украинцев из сектора Газа

Цитата

"Президент Украины Владимир Зеленский приветствует успешное возвращение на родину 109 украинских граждан, изъявивших желание выехать из сектора Газа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет с ними утром приземлился в Киеве.

Напомним

Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина успешно эвакуировали из сектора Газа 109 своих граждан, 13 граждан Молдовы и четырех - Болгарии.

Дополнение

Около 140 украинцев изъявили желание вернуться в Украину из сектора Газа, на фоне обострения конфликта в регионе. В основном, это - женщины и дети.

По поручению Президента Украины Министерство иностранных дел отработало комплекс мер для эвакуации Украинская из сектора Газа - через Египет.

В то же время в ночь на 21 мая Израиль и радикальное движение ХАМАС согласились ввести режим прекращения огня, который вступил в силу в 2:00 ночи по киевскому времени.

В результате этого, европейские авиакомпании с 23 мая начали восстанавливать полеты в Тель-Авив. Между тем, украинская авиакомпания МАУ рассматривала возобновлении рейсов с 24 мая.

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