В Киев вернулись 109 украинцев из сектора Газа

Напомним
Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина успешно эвакуировали из сектора Газа 109 своих граждан, 13 граждан Молдовы и четырех - Болгарии.
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Около 140 украинцев изъявили желание вернуться в Украину из сектора Газа, на фоне обострения конфликта в регионе. В основном, это - женщины и дети.
По поручению Президента Украины Министерство иностранных дел отработало комплекс мер для эвакуации Украинская из сектора Газа - через Египет.
В то же время в ночь на 21 мая Израиль и радикальное движение ХАМАС согласились ввести режим прекращения огня, который вступил в силу в 2:00 ночи по киевскому времени.
В результате этого, европейские авиакомпании с 23 мая начали восстанавливать полеты в Тель-Авив. Между тем, украинская авиакомпания МАУ рассматривала возобновлении рейсов с 24 мая.