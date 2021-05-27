До Києва повернулись 109 українців з сектора Газа

Нагадаємо
Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна успішно евакуювала з сектора Газа 109 своїх громадян, 13 громадян Молдови та чотирьох — Болгарії.
Доповнення
Близько 140 українців виявили бажання повернутися до України з сектора Газа, на тлі загострення конфлікту у регіоні. Здебільшого, це — жінки і діти.
На доручення Президента України Міністерство закордонних справ відпрацювало комплекс заходів задля евакуації українців із сектора Газа — через Єгипет.
Водночас у ніч на 21 травня Ізраїль і радикальний рух ХАМАС погодилися ввести режим припинення вогню, який набув чинності о 2 годині ночі за київським часом.
У результаті цього, європейські авіакомпанії з 23 травня почали відновлювати польоти до Тель-Авіва. Тим часом, українська авіакомпанія МАУ розглядала відновлення рейсів з 24 травня.