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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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The Guardian

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До Києва повернулись 109 українців з сектора Газа

Київ • УНН

 • 15256 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. До України повернулись 109 українських громадян з Сектора Газа, де нещодавно сталось загострення військового конфлікту. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс президента України.

До Києва повернулись 109 українців з сектора Газа

Цитата

“Президент України Володимир Зеленський вітає успішне повернення на батьківщину 109 українських громадян, які виявили бажання виїхати із Сектора Гази”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що літак з ними вранці приземлився у Києві.

Нагадаємо

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна успішно евакуювала з сектора Газа 109 своїх громадян, 13 громадян Молдови та чотирьох — Болгарії.

Доповнення

Близько 140 українців виявили бажання повернутися до України з сектора Газа, на тлі загострення конфлікту у регіоні. Здебільшого, це — жінки і діти.

На доручення Президента України Міністерство закордонних справ відпрацювало комплекс заходів задля евакуації українців із сектора Газа — через Єгипет.

Водночас у ніч на 21 травня Ізраїль і радикальний рух ХАМАС погодилися ввести режим припинення вогню, який набув чинності о 2 годині ночі за київським часом.

У результаті цього, європейські авіакомпанії з 23 травня почали відновлювати польоти до Тель-Авіва. Тим часом, українська авіакомпанія МАУ розглядала відновлення рейсів з 24 травня.

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