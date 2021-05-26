Україна евакуювала з сектора Газа 109 своїх громадян та 17 іноземців
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Україна успішно евакуювала з сектора Газа 109 своїх громадян, 13 громадян Молдови та чотирьох – Болгарії. Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає УНН.
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“Сектор Газа. Успішно евакуювали 109 громадян України, 13 громадян Молдови та 4 громадян Болгарії. Вони вже у безпеці в Каїрі та незабаром летять до Києва. Україна і Єгипет доклали шалених зусиль для створення безпечного коридору. Операція переносилася двічі, але ми це зробили”, — повідомив міністр.
Деталі
За словами Кулеби, Україна однією з перших провела успішну міжнародну гуманітарну операцію, вивезши з Сектора Газа громадян трьох країн.
Міністр висловив подяку єгипетській стороні та всій українській дипломатичній команді за вдалу співпрацю.
Нагадаємо
Як стало відомо раніше, близько сотні українців, які виявили бажання евакуюватися з сектора Газа, у середу, 26 травня, прибудуть спецрейсом з Каїра до міжнародного аеропорту “Бориспіль”.
Доповнення
Близько 140 українців виявили бажання повернутися до України з сектора Газа, на тлі загострення конфлікту у регіоні. Здебільшого, це — жінки і діти.
На доручення Президента України Міністерство закордонних справ відпрацювало комплекс заходів задля евакуації українців із сектора Газа — через Єгипет.
Водночас у ніч на 21 травня Ізраїль і радикальний рух ХАМАС погодилися ввести режим припинення вогню, який набув чинності о 2 годині ночі за київським часом.
У результаті цього, європейські авіакомпанії з 23 травня почали відновлювати польоти до Тель-Авіва. Тим часом, українська авіакомпанія МАУ розглядала відновлення рейсів з 24 травня.